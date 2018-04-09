Популярная исполнительница Светлана Лобода принимает поздравления. Украинскую артистку, в настоящее время пребывающую в Америке, осыпали комплиментами и добрыми пожеланиями в связи с рождением дочери.

Популярная исполнительница Светлана Лобода принимает поздравления. Украинскую артистку, в настоящее время пребывающую в Америке, осыпали комплиментами и добрыми пожеланиями в связи с рождением дочери.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Светлана Лобода опубликовала свежее фото. На снимке популярная певица запечатлена вместе со своей дочерью Евангелиной. Как оказалось, сегодня, 9 апреля, девочке исполнилось семь лет. Артистка посвятила наследнице трогательный пост, тем самым сообщив о том, что в этот весенний день у нее родилась дочь."Эта маленькая девочка стала мне большим другом. Как мама я учу ее быть доброй и отзывчивой, любить ближнего и уметь сострадать, отдавать последнее тем, кто нуждается ... и помнить, что Бог дает нам крылья для того, чтобы взлететь и корни, для того, чтобы знать куда возвращаться... с Днем Твоего Рождения, моя любимая девочка. Пусть ангелы хранят тебя 👼❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Лобода.Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "С Днем Рождения Евы", "Щастья Вашей девочке!!! Благословений господних!!!", "С днем рождения! Пусть господь хранит вас! Любви и санта вам!", "С именинницей! Пусть будет счастлива и здорова", "С именинницей Вас, красавица @lobodaofficial Красоты, девичьей кокетливости и беспечности, радости и прямой дороги жизни!!!! Мира вашему дому", "С Днем рождения принцессу! Дай бог здоровья!" – написали поклонники.Напомним, Светлана Лобода родила дочь от танцора Андрея Царя. Несмотря на разрыв, Светлана и Андрей сумели сохранить хорошие отношения. В недавнем интервью Лобода отметила, что ее наследница не чувствует себя обделенной отцовской любовью.В настоящее время Светлана вместе с дочкой находится в Америке. Тут певица готовится родить второго ребенка. Говорят, малыш появится на свет в мае. Кто является отцом ребенка Лободы, неизвестно. Сама артистка предпочитает не обсуждать подробности своей частной жизни.