Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании перехватили сообщение с текстом Посылка доставлена. По утверждению СМИ, это произошло вскоре после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании перехватилисообщение с текстом "Посылка доставлена". По утверждению СМИ, этопроизошло вскоре после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаляи его дочери Юлии.Якобы, именно этообстоятельство и заставило Лондон окончательно уверовать в то, что за отравлениемСкрипалей стоит Москва. Два странных послания были перехвачены на юге Кипра 3 и 4 марта.Одно из этихсообщений якобы было отправлено из Сирии "официальному лицу" вМоскве. В тексте послания содержалась фраза "Посылка доставлена".Кроме того, заявилилось, что двое лиц "совершили успешный выход",передает The Times соссылкой на Sunday Express. Сообщается, что первое сообщение не было воспринятовсерьез, но второе заставило задуматься.Великобритания ознакомиласвоих союзников с новыми разведданными, что и послужило поводом для высылкидесятков российских дипломатов. Также отмечается, что нервно-паралитическоевещество "Новичок", которым, по версии британских спецслужб, былиотравлены Скрипали, было превращено в медленнодействующий гель.Напомним,Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Полициязаявила, что они были отравлены газом "Новичок", якобы произведеннымв России.