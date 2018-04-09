Телеведущий Максим Галкин в своем микроблоге поделился горестным воспоминанием о матери. Шоумен признался, что с трепетом хранит все то, что связано с его близкими.

Телеведущий Максим Галкинв своем микроблоге поделился горестным воспоминанием о матери. Шоумен признался, что с трепетом хранит все то, что связано с его близкими.Галкин опубликовал архивныефото родительницы и снимок, потрепанной от времени газетной вырезки, ниже оннаписал: "Это статья в газете "Свободная Болгария" за 31 июля 1946 года, гдеотмечается, что с успехом выступила пятилетняя Наташа Прагина, моя мама. Мама сродителями два года после войны жила в Болгарии, там были расквартированысоветские войска. Деда Гришу с бабушкой и маленькой дочкой поселили в домболгарского фабриканта. Несмотря на ситуацию такого жилищного уплотнения, двесемьи очень сдружились"."К сожалению, повозвращении в СССР дед, будучи высокопоставленным военным, не мог в сталинскиевремена поддерживать связь с друзьями-капиталистами из Болгарии, и ниточкадружбы оборвалась", – вспоминает Максим. Через 50 лет семейство Галкиныхотправилось на поиски потерянных товарищей. Поездка оказалась успешной, их, также,как и много лет назад, с радостью приняли. "Мы просидели несколько часов в гостях,пришла его старшая сестра, они с огромной теплотой вспоминали те годы и нашусемью", – поделился Максим.В начале 2000-х годов телеведущийпотерял и отца, и мать. Наталья Григорьевна Галкина долгое время боролась с тяжелымнедугом. "Мамы не стало ровно14 лет назад, 9 апреля 2004-го. 7 апреля между гастролями я навещал ее вИзраиле, где она была на лечении. Ухудшение наступило внезапно. Говорят, когдаи где уходишь, имеет значение, не знаю, но тогда совпало все. Мама умерла наСвятой Земле, на неделе самого главного еврейского праздника Песаха, вСтрастную Пятницу, перед наступлением Шабата, накануне православной икатолической Пасхи, которые в тот год были в одно воскресенье. Мы с братомприлетели в Израиль, когда сходил Благодатный Огонь, и увезли маму в Россию ввоскресенье в светлый праздник Пасхи", – поведал супруг Примадонны.