Телеведущий Максим Галкин
в своем микроблоге поделился горестным воспоминанием о матери. Шоумен признался, что с трепетом хранит все то, что связано с его близкими.
Телеведущий Максим Галкин
в своем микроблоге поделился горестным воспоминанием о матери. Шоумен признался, что с трепетом хранит все то, что связано с его близкими.
Галкин опубликовал архивные
фото родительницы и снимок, потрепанной от времени газетной вырезки, ниже он
написал: "Это статья в газете "Свободная Болгария" за 31 июля 1946 года, где
отмечается, что с успехом выступила пятилетняя Наташа Прагина, моя мама. Мама с
родителями два года после войны жила в Болгарии, там были расквартированы
советские войска. Деда Гришу с бабушкой и маленькой дочкой поселили в дом
болгарского фабриканта. Несмотря на ситуацию такого жилищного уплотнения, две
семьи очень сдружились".
"К сожалению, по
возвращении в СССР дед, будучи высокопоставленным военным, не мог в сталинские
времена поддерживать связь с друзьями-капиталистами из Болгарии, и ниточка
дружбы оборвалась", – вспоминает Максим. Через 50 лет семейство Галкиных
отправилось на поиски потерянных товарищей. Поездка оказалась успешной, их, также,
как и много лет назад, с радостью приняли. "Мы просидели несколько часов в гостях,
пришла его старшая сестра, они с огромной теплотой вспоминали те годы и нашу
семью", – поделился Максим.
В начале 2000-х годов телеведущий
потерял и отца, и мать. Наталья Григорьевна Галкина долгое время боролась с тяжелым
недугом. "Мамы не стало ровно
14 лет назад, 9 апреля 2004-го. 7 апреля между гастролями я навещал ее в
Израиле, где она была на лечении. Ухудшение наступило внезапно. Говорят, когда
и где уходишь, имеет значение, не знаю, но тогда совпало все. Мама умерла на
Святой Земле, на неделе самого главного еврейского праздника Песаха, в
Страстную Пятницу, перед наступлением Шабата, накануне православной и
католической Пасхи, которые в тот год были в одно воскресенье. Мы с братом
прилетели в Израиль, когда сходил Благодатный Огонь, и увезли маму в Россию в
воскресенье в светлый праздник Пасхи", – поведал супруг Примадонны.