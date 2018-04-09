Певица
и многодетная мама рассказала об угрозе жизни своего младшенького – Гектора. Малыш
попал в реанимацию, когда появился на свет.
Певица
и многодетная мама рассказала об угрозе жизни своего младшенького – Гектора. Малыш
попал в реанимацию, когда появился на свет.
Сыну Седоковой 8 апреля исполнился годик. Она
поделилась на своей страничке в Instagram архивным фото с именинником, где ему всего
десять дней, а также поведала историею о том, как Гектор появился на свет.
Оказалось, что только родившись, малыш мог погибнуть, если бы не грамотное и своевременное
решение врачей.
"Когда ты появился в
моей жизни, доктор унес тебя и сказал, что ты должен полежать в реанимации.
Слишком быстро билось сердце. Мы все так переживали", – цитирует Анну Седокову Певица призналась, что и
она, и ее дочки по очереди дежурили у палаты, чтобы не пропустить момента,
когда Гектор откроет глаза. В реанимации мальчик пробыл недолго. Уже через пять
дней Седокова забрала сына домой.
Певица отметила, что Гектор уже все понимает и
учится делать первые шаги. По словам звезды, с появлением малыша ее жизнь
изменилась. К поздравлениям именинника присоединились поклонники Анны, отметив,
что малыш растет очень красивым.
Отметим, что маленький
Гектор уже стал телезвездой. Вместе со знаменитой мамой и старшей сестрой
Алиной малыш снялся в проекте "Вокруг света во время декрета". К слову,
Седокова часто публикует фото и видео с сыном в своем микроблоге.