Певица и многодетная мама рассказала об угрозе жизни своего младшенького – Гектора. Малыш попал в реанимацию, когда появился на свет.

Певицаи многодетная мама рассказала об угрозе жизни своего младшенького – Гектора. Малышпопал в реанимацию, когда появился на свет.Сыну Седоковой 8 апреля исполнился годик. Онаподелилась на своей страничке в Instagram архивным фото с именинником, где ему всегодесять дней, а также поведала историею о том, как Гектор появился на свет.Оказалось, что только родившись, малыш мог погибнуть, если бы не грамотное и своевременноерешение врачей."Когда ты появился вмоей жизни, доктор унес тебя и сказал, что ты должен полежать в реанимации.Слишком быстро билось сердце. Мы все так переживали", – цитирует Анну Седокову Певица призналась, что иона, и ее дочки по очереди дежурили у палаты, чтобы не пропустить момента,когда Гектор откроет глаза. В реанимации мальчик пробыл недолго. Уже через пятьдней Седокова забрала сына домой.Певица отметила, что Гектор уже все понимает иучится делать первые шаги. По словам звезды, с появлением малыша ее жизньизменилась. К поздравлениям именинника присоединились поклонники Анны, отметив,что малыш растет очень красивым.Отметим, что маленькийГектор уже стал телезвездой. Вместе со знаменитой мамой и старшей сестройАлиной малыш снялся в проекте "Вокруг света во время декрета". К слову,Седокова часто публикует фото и видео с сыном в своем микроблоге.