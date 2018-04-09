В Национальной хоккейной лиге матчем Бостон Брюинз – Флорида Пантерз завершился регулярный чемпионат. Победу в заключительном поединке регулярки НХЛ со счетом 4:2 праздновали хоккеисты пантер.

В Национальной хоккейной лиге матчем "Бостон Брюинз" – "Флорида Пантерз" завершился регулярный чемпионат. Победу в заключительном поединке "регулярки" НХЛ со счетом 4:2 праздновали хоккеисты "пантер".Победу "Флориде" принесла пара российских легионеров Максим Мамин, ставший автором победной шайбы своей команды, а также Евгений Дадонов, поставивший финальную точку в поединке. Также помимо россиян за "Флориду" забивали Хенрик Боргстрем и Фрэнк Ватрано. У "Брюинз" забитыми шайбами отметились Дэвид Бэйкс и Давид Пастрняк.Однако усилия представителей России не помогли "Флориде" пробиться в плей-офф турнира, с 96 баллами заняв итоговое 9 место в турнирной таблице Восточной конференции. В то же время "Бостон" со 112 очками занял на Востоке вторую строчку и продолжит борьбу за Кубок Стэнли.