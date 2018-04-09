Руководство крупнейшей в истории России финансовой пирамиды МММ заявило о прекращении деятельности проекта после ухода из жизни афериста Сергея Мавроди. По словам представителей проекта, они не видят смысла в продолжении своей деятельности.

Руководство крупнейшей в истории России финансовой пирамиды МММ заявило о прекращении деятельности проекта после ухода из жизни афериста Сергея Мавроди. По словам представителей проекта, они не видят смысла в продолжении своей деятельности.Главная причина такого решения, по словам руководителей МММ, состоит в том, что после смерти лидера нет уверенности в реализации всех задуманных Мавроди идей. "Попытки продолжить работу Системы без него неизбежно потерпят неудачу. Мы уважаем его неизмеримо и не можем позволить себе позволить, чтобы наши неквалифицированные действия могли вызвать профанацию его понятий", – говорится в распространенном заявлении.За последний период в деятельности пирамиды участвовали миллионы нигерийцев, многие из которых потеряли огромные суммы денег, передает . Некоторые из участников до последнего верили в возможность вернуть деньги и активно обсуждали свое участие в пирамиде в соцсетях.Напомним, 62-летний Сергей Мавроди скончался 26 марта в Москве после госпитализации из-за жалобы на боли в груди. Финансовая пирамида МММ работала во многих государствах мира, от Китая до Африки. Ущерб гражданам России, по некоторым данным, оценивается в один миллиард рублей.Интересен тот факт, что в 1989 году МММ было зарегистрировано в качестве кооператива в Ленинском исполнительном комитете Москвы, который занимался закупкой и продажей иностранной компьютерной техники и другой аппаратуры. Кстати, тогда этот бизнес считался одним из самых перспективных, и им компания активно занималась вплоть до 1991 года. Стоит отметить, что в 1990 году МММ была одним из лидеров на российском компьютерном рынке.