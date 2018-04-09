США продвигают свои коммерческие интересы по всему миру вопреки сложившимся правилам. Новые санкции Вашингтона против российских компаний неприемлемы и нелегитимны. Москва оставляет за собой право на ответ. Об этом премьер Дмитрий Медведев заявил во время совещания со своими заместителями.

США продвигают свои коммерческие интересы по всему миру вопреки сложившимся правилам. Новые санкции Вашингтона против российских компаний неприемлемы и нелегитимны. Москва оставляет за собой право на ответ. Об этом премьер Дмитрий Медведев заявил во время совещания со своими заместителями, передает телеканал "Россия 24"."Пятничные санкции в отношении нашей страны — это, конечно, еще одно проявление этой протекционистской политики, но и завуалированной еще в эту санкционную обложку", — сказал председатель правительства. "Эти решения, безусловно, неприемлемы, мы их считаем нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права", — сказал Медведев.Премьер-министр РФ напомнил, что "в минувшую пятницу Минфин США объявил о новых ограничениях в отношении 24 наших граждан и 14 российских компаний". "Как и в предыдущих санкционных действиях, мы видим в этом совершенно очевидную, простую, прагматическую цель — решать неконкурентоспособными способами свои экономические задачи", — заявил глава кабмина."Существует политическая обложка, а все эти рассуждения о каких-то плохих русских, которых нужно наказать, не должны заслонять экономической сути, которая состоит в продвижении коммерческих американских интересов по всему миру вопреки действующим торговым правилам, вопреки сложившемуся порядку", — подчеркнул премьер-министр РФ.По его словам, это помеха нормальной деятельности российских компаний, которые успешно работают на глобальных рынках и составляют в этом смысле конкуренцию американскому бизнесу.Председатель российского правительства также напомнил, что Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, "активно выступал за то, чтобы Америка вела протекционистскую политику". "Собственно мы это сейчас и наблюдаем, причем не только в отношении России. Против целого ряда государств вводятся новые пошлины, это касается и Евросоюза — на стальную, на алюминиевую продукцию, в том числе, — а с Китаем вообще назревает прямая торговая война", — отметил Медведев.Между тем, в Москве еще только анализируют потенциальный ущерб от новых санкций США и готовят шаги для его минимизации.Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, новые санкции США — достаточно новое явление, и мы видим первые проявления негативного характера. "Конечно, требуется определенное время для анализа, чтобы понять размер реального ущерба и выработать шаги по максимально возможному исправлению ситуации", передает ТАСС."Ситуация с новыми антироссийскими санкциями США — вопиющая с точки зрения и законности, и с точки зрения попрания норм всего и вся", — сказал Песков.