Трагическое происшествие в Уфе. Излишне возбудившийся
мужчина не перенес отказа в близости от дамы сердца и отрезал ей голову.
Трагическое происшествие в Уфе. Излишне возбудившийся
мужчина не перенес отказа в близости от дамы сердца и отрезал ей голову.
Вызов в полицию Сибая в Башкортостане поступил 7 апреля. Как
выяснили стражи порядка, трагедией закончились обычные посиделки влюбленной
пары. 28-летний мужчина и его дама 54 лет приятно проводили время, употребляя
спиртные напитки.
Оказалось, что молодой человек рассчитывал на интимную
близость. Однако женщина ответила отказом. Разочарованный несостоявшийся
любовник в порыве гнева задушил предмет воздыханий. А потом задумался о том,
как скрыть следы преступления.
Претворяя в жизнь свой план, преступник отрезал жертве
голову и положил ее в мусорный пакет. Затем позвал знакомого и попросил его
вынести мусор. Однако гражданин оказался наблюдательным – заметил в квартире
тело и побежал в полицию. Когда злодея задержали, выяснилось, что он ранее был судим
за убийство, передает портал "ГлавУфа".
Похожий случай произошел под Новый год в Великом Новгороде. СК сечас завершил расследование и передал дело в суд. Все началось с того, что 13-летний подросток случайно увидел, как мужчина выбросил с балкона дома отрезанную голову.
Как выяснило следствие, двое приятелей – 40-летний хозяин квартиры и его 27-летний знакомый – отмечали наступление Нового года. Во время застолья вспыхнула ссора, которая закончилась трагически: гость остался без головы. Хозяин квартиры свою вину признал.