Трагическое происшествие в Уфе. Излишне возбудившийся мужчина не перенес отказа в близости от дамы сердца и отрезал ей голову.

Трагическое происшествие в Уфе. Излишне возбудившийсямужчина не перенес отказа в близости от дамы сердца и отрезал ей голову.Вызов в полицию Сибая в Башкортостане поступил 7 апреля. Каквыяснили стражи порядка, трагедией закончились обычные посиделки влюбленнойпары. 28-летний мужчина и его дама 54 лет приятно проводили время, употребляяспиртные напитки.Оказалось, что молодой человек рассчитывал на интимнуюблизость. Однако женщина ответила отказом. Разочарованный несостоявшийсялюбовник в порыве гнева задушил предмет воздыханий. А потом задумался о том,как скрыть следы преступления.Претворяя в жизнь свой план, преступник отрезал жертвеголову и положил ее в мусорный пакет. Затем позвал знакомого и попросил еговынести мусор. Однако гражданин оказался наблюдательным – заметил в квартиретело и побежал в полицию. Когда злодея задержали, выяснилось, что он ранее был судимза убийство, передает портал "ГлавУфа".Похожий случай произошел под Новый год в Великом Новгороде. СК сечас завершил расследование и передал дело в суд. Все началось с того, что 13-летний подросток случайно увидел, как мужчина выбросил с балкона дома отрезанную голову.Как выяснило следствие, двое приятелей – 40-летний хозяин квартиры и его 27-летний знакомый – отмечали наступление Нового года. Во время застолья вспыхнула ссора, которая закончилась трагически: гость остался без головы. Хозяин квартиры свою вину признал.