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<a href="http://33live.ru/novosti/09-04-2018-moskovskij-avtosalon-mogut-propustit-desyatki-kompanij.html" target="_blank">Московский автосалон могут пропустить десятки компаний</a> - Из-за кризиса и недешевого участия Московский автосалон 2016 года ужался всего до нескольких компаний. И в этом году ситуация имеет шансы повториться: участие в ММАС-2018 пока подтвердили менее десятка производителей.