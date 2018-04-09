Дела экс-сотрудника главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, миллиардера Бориса Березовского и бывшего сотрудника госбузопасности Александра Литвиненко раскручиваются по одному сценарию. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.

Делаэкс-сотрудника главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, миллиардераБориса Березовского и бывшегосотрудника госбузопасности Александра Литвиненко раскручиваютсяпо одному сценарию. Об этом заявил заместитель генерального прокурора РоссииСаак Карапетян.По его словам, британскими властямираскручивается антироссийская кампания в связи с сообщениями об отравлении Сергея Скрипаляи его дочери Юлии. Карапетян добавил, что делается это "по провокационномусценарию", который Запад уже использовал против нашей страны.Карапетян заявил, что аналогичноВеликобритания поступала "для бездоказательных обвинений в адрес России поповоду мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года иобстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко вноябре 2006 года", передает Он подчеркнул, что во всех трехслучаях в качестве субъектов провокаций использовались лица, которыепреследовались в России за совершение тяжких преступлений.Причем, в деле Скрипаля, как и сБерезовским, и Литвиненко, нашу страну обвиняли в применении отравляющихвеществ, в связи с чем заявлялись требования применения санкций против России, сообщает РИА Новости.Также стало известно, что Великобритания в нарушение международногоправа засекретила ход и результаты расследования как в деле СергеяСкрипаля, так и в делах Бориса Березовского и Александра Литвиненко. Пословам Карапетяна, вскоре Россия обнародует переписку премьер-министра страныТерезы Мэй в бытность ее главой МВД Британии.В свою очередь советник генерального прокурора России НиколайАтмоньев заявили, что в ликвидации Александра Литвиненко в 2006 году был большевсего заинтересован Борис Березовский. Ранее генпрокурор страны Юрий Чайка сообщил,что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти АлександраЛитвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предпринялоникаких мер для защиты.