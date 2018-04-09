Цель беседы – профилактика распространения и употребления наркотиков, а также формирование у подростков антинаркотического мировоззрения...

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Дети России – 2018», сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО организовали и провели открытый урок в филиале Тропарево-Никулино ГБУ г. Москвы Центре социальной помощи семье и детям «Доверие».Цель беседы – профилактика распространения и употребления наркотиков, а также формирование у подростков антинаркотического мировоззрения.Перед собравшимися ребятами, многие из которых состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, выступили представители Отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по ЗАО, представитель Общественного совета при УВД по ЗАО Юрий Шаркович и члены общественной молодежной организации «Активный гражданин», заведующая филиалом «Тропарево-Никулино» ГБУ Центра содействия помощи семьи и детям «Доверие» Елена Сосонкина.Приглашенный врач психиатр-нарколог привела примеры пагубного влияния сигарет и наркотиков на организм, и последствиях немедицинского потребления различных наркотических веществ.Начальник отделения профилактики административной практики и противодействия наркопритонов ОНК УВД по ЗАО подполковник полиции Сергей Фирсов рассказал о мерах уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков и еще раз напомнил о тяжелых последствиях приема запрещенных веществ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39