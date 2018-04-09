Правоохранительные органы работали в усиленном режиме

На Пасху в храмы Владимирской области пришли 75 тысяч человек.В субботу и воскресенье, 7 и 8 апреля, правоохранители работали в усиленном режиме. В охране православных участвовали 1007 сотрудников полиции и 78 стражей порядка Росгвардии, а также 284 единицы транспорта.Перед началом Крестного хода в центре Владимира кинологи с собаками обследовали территорию, а полицейские проверили места общепита. Подъезд к центру перекрыли грузовыми автомобилями.