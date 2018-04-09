Злоумышленник вместе с соучастниками проник в подвал и, загрузив имущество фирмы в грузовой автомобиль, скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Войковскому району задержали подозреваемого в краже 2500 метров кабеля.В территориальный отдел полиции обратился представитель строительно-монтажной организации. По словам заявителя, из подвального помещения жилого дома, расположенного на Ленинградском шоссе, пропали силовой кабель и электроинструмент, принадлежащие компании. Материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей.Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого на площади Ганецкого. Им оказался 46-летний безработный приезжий. Как выяснили оперативники, злоумышленник вместе с соучастниками проник в подвал и, загрузив имущество фирмы в грузовой автомобиль, скрылся. Продав похищенное, злоумышленник распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.Следственным отделом районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29