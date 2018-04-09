В данных автопроисшествиях 6 человек получили травмы различной степени тяжести

На территории Владимирской области 7 апреля зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 6 человек травмированы. Выявлено 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Вязинковский районПо предварительной информации, 07.04.2018 г. в 06:20 на 275 км автодороги М-7 «Волга» в деревне Симанцево водитель автомобиля ВАЗ–2114, 1987 г.р., совершил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем Порш – Каен под управлением водителя, 1983 г.р. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2114, диагноз: ушиб грудной клетки – амбулаторно; пассажир автомобиля ВАЗ-2114, 1990 г.р., диагноз: рваная рана левого локтевого сустава – амбулаторно; пассажир автомобиля ВАЗ-2114, 1963 г.р., диагноз: ЧМТ – амбулаторно.Петушинский районПо предварительной информации, 07.04.2018 г. в 23:30 на 125 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Ссанг йонг – Кайрен, 1990 г.р., осуществляя движение по левой полосе в сторону г. Москва совершил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем ГАЗ – 330252 под управлением водителя, 1991 г.р., от удара автомобиль Ссанг йонг – Кайрен совершает наезд на тросовое ограждение разделяющие транспортные потоки противоположных направлений. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ГАЗ-330252 диагноз: ссадина волосистой части головы и обеих кистей – амбулаторно; пассажир автомобиля Ссанг йонг – Кайрен, 2016 г.р., находился слева на заднем пассажирском сидении, в детском удерживающемся устройстве, диагноз: ушиблена рана лобной части головы – госпитализирован; пассажир автомобиля ГАЗ-330252, 1990 г.р., диагноз: ушиб правого легкого госпитализирован.