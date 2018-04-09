Злоумышленники ввели пожилую женщину в заблуждение и убедили ее перечислить денежные средства на банковскую карту в качестве уплаты налогов за якобы положенную ей денежную компенсацию...

«Предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту хищения крупной суммы денежных средств путем мошенничества у пожилой женщины», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы поступило сообщение от 81-летней москвички. Потерпевшая сообщила, что к ней домой пришли незнакомые мужчина и женщина, представившиеся социальными работниками. Они рассказали о том, что ей положена денежная компенсация за неиспользование государственной путевки, однако для получения данных денег необходимо перечислить денежные средства на банковскую карту в качестве уплаты налогов.Через некоторое время пожилая женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил около 1,5 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по ЗАО задержали подозреваемых. Ими оказались 30-летняя и 29-летний жители Московской области.По данному факту Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемых противоправных деяниях.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93