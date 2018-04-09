Звезда британского реалити-шоу Остров любви Эмбер Дэвис выступила в радиоэфире BBC, дав слушателям рекомендации в интимной жизни. Пользователи Сети возмутились правилам секса от знаменитости.

Звездабританского реалити-шоу "Остров любви" Эмбер Дэвис выступилав радиоэфире BBC,дав слушателям рекомендации в интимной жизни. Пользователи Сети возмутились"правилам секса" от знаменитости.Девушка осудила случайные связи и сексна первом свидании особенно в нетрезвом состоянии. Затем она записалавидеоролик на эту тему. Он был опубликован в Twitter-аккаунтеBBC Radio 5 live. Видео собрало уже более двух миллионов просмотров.Пользователей соцсети такое морализаторство привелов ярость. Они сочли их лицемерными. При этом фолловеры напомнилиДэвис о ее поведении: девушка могла заняться сексом с тремя мужчинамиза одну ночь во время участия в проекте "Остров любви".Подписчики не согласились с суждением ЭмберДэвис, что женщины обязательно должны испытать влюбленностьпо отношению к тому, с кем у них случается одноразовыйсекс. "Да кто она такая,чтобы считать себя вправе давать советы о поведении?", "Высказываниео женщинах, испытывающих привязанность после секса – на граниженоненавистничества", – обрушились на девушку комментаторы.Также некоторые написали о том, что в вопросах сексакаждый для себя решает сам – как ему себя вести, так как это личное дело.Радикально настроенные граждане попросили и вовсе удалить резонансное видео."Остров любви" – популярное британское шоу. Цельучастников – построить романтические отношения. В феврале 2018 годагерои прославились "голой свадьбой" в прямом эфире.