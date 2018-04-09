Звезда
британского реалити-шоу Остров любви Эмбер Дэвис выступила
в радиоэфире BBC,
дав слушателям рекомендации в интимной жизни. Пользователи Сети возмутились
правилам секса от знаменитости.
Звезда
британского реалити-шоу "Остров любви" Эмбер Дэвис выступила
в радиоэфире BBC,
дав слушателям рекомендации в интимной жизни. Пользователи Сети возмутились
"правилам секса" от знаменитости.
Девушка осудила случайные связи и секс
на первом свидании особенно в нетрезвом состоянии. Затем она записала
видеоролик на эту тему. Он был опубликован в Twitter-аккаунте
BBC Radio 5 live. Видео собрало уже более двух миллионов просмотров.
Пользователей соцсети такое морализаторство привело
в ярость. Они сочли их лицемерными. При этом фолловеры напомнили
Дэвис о ее поведении: девушка могла заняться сексом с тремя мужчинами
за одну ночь во время участия в проекте "Остров любви".
Подписчики не согласились с суждением Эмбер
Дэвис, что женщины обязательно должны испытать влюбленность
по отношению к тому, с кем у них случается одноразовый
секс. "Да кто она такая,
чтобы считать себя вправе давать советы о поведении?", "Высказывание
о женщинах, испытывающих привязанность после секса – на грани
женоненавистничества", – обрушились на девушку комментаторы.
Также некоторые написали о том, что в вопросах секса
каждый для себя решает сам – как ему себя вести, так как это личное дело.
Радикально настроенные граждане попросили и вовсе удалить резонансное видео.
"Остров любви" – популярное британское шоу. Цель
участников – построить романтические отношения. В феврале 2018 года
герои прославились "голой свадьбой" в прямом эфире.