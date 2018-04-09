Певица рассказала о случившемся. Для поклонников ее решение стало неожиданностью.

Певица рассказала о случившемся. Для поклонников ее решение стало неожиданностью.Спустя почти 20 лет совместного брака исполнительница хита "Я у твоих ног" Наталия Власова разошлась со своим супругом Олегом. У пары растет 11-летняя дочь Пелагея.Наталия со своей мамой и дочерью в ближайшее время переезжает в новую квартиру, в которой уже практически заканчивается ремонт. Так как развод между супругами по обоюдному согласию, Пелагея может видится с отцом в любое время, и поддерживать отношения не ограниченно. Содержание дочери Олег взял полностью на себя.Пока причина развода обоими супругами умалчивается. "Она любила Музыку, а Он любил ее", – туманно пояснила Dni.ru певица. Но на своей странице в социальной сети она неожиданно опубликовала пост, где намекнула на нового поклонника. "Когда дарят не только цветы. Спасибо моему тайному волшебнику за такую красоту", – написала певица.