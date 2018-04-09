Народный депутат Украины Олег Царев заявил, что Вашингтон готов сместить Петра Порошенко и на освободившееся место назначить более управляемую фигуру. По его убеждению, США могут сделать ставку на известного музыканта Святослава Вакарчука из группы Океан Эльзы.

Народный депутат Украины Олег Царев заявил, что Вашингтон готов сместить Петра Порошенко и на освободившееся место назначить более управляемую фигуру. По его убеждению, США могут сделать ставку на известного музыканта Святослава Вакарчука из группы "Океан Эльзы".Царев рассказал в эфире канала "День ТВ", что подготовка "новой украинской элиты" уже идет полным ходом, и активное участие в ней принимает зять экс-президента Кучмы олигарх Виктор Пинчук. По словам украинского политика, нынешнему президенту Петру Порошенко смогут гарантировать личную безопасность и свободу в том случае, если он воздержится от выдвижения своей кандидатуры на следующих выборах и поддержит ставленника США."Петр Порошенко обещает, как обещал в свое время Янукович, но ничего не делает из того, что обещает. Идеальный вариант для США – это приведение своего, полностью управляемого кандидата. Мне кажется, что США остановятся на Вакарчуке", – сказал Царев.По информации депутата, Виктор Пинчук перечислил достаточно большие деньги: некоторые говорят, что уже 20 миллионов. Первый транш был около десяти миллионов долларов на обучение людей, которые составят новую элиту. Первая сотня уже обучилась в США, в данный момент обучается вторая."Если дожмут Порошенко, чтобы он сделал ставку вместе под условие неприкосновенности и невозбуждение уголовных дел против него лично, если он будет помогать Вакарчуку, то достаточно высоки шансы того, что он выиграет президентские выборы", – добавил Царев.