В больницы сирийского города Дума, где якобы было применено химическое оружие, ни одного человека с признаками отравления не поступало. Все пострадавшие имели вполне обычные для зоны боевых действий травмы: огнестрельные и осколочные ранения, переломы.

В больницы сирийского города Дума, где якобы было применено химическое оружие, ни одного человека с признаками отравления не поступало. Все пострадавшие имели вполне обычные для зоны боевых действий травмы: огнестрельные и осколочные ранения, переломы. Об этом российским военным из Центра по примирению враждующих сторон рассказали местный врач и водитель скорой помощи, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Кроме того, военнослужащие опросили представителей Красного креста и Красного полумесяца, а также боевиков, которые выходят из города. Никто из них про использование отравляющих веществ в Думе даже не слышал.Напомним, ранее некоторые СМИ распространили информацию о химической атаке в сирийском городе Дума. Ее жертвами стали около 50 человек. При этом Соединенные Штаты тут же заявили, что в этом виновата России. Как считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, против Дамаска и Москвы развернута колоссальная компания. Ее цель – дискредитировать правительство Сирии, а Россию обвинить в том, что она покрывает преступный режим.