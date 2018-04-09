Известный аргентинский специалист Марсело Бьелса может стать следующим тренером Зенита, заменив Роберто Манчини. Итальянец склоняется к тому, чтобы возглавить сборную своей страны.

Известный аргентинский специалист Марсело Бьелса может стать следующим тренером "Зенита", заменив Роберто Манчини. Итальянец склоняется к тому, чтобы возглавить сборную своей страны.Как сообщают "Невские новости", Марсело Бьелса считается одним из возможных преемников Манчини на посту главного тренера "Зенита". 62-летний Бьелса в настоящее время не связан ни с одним клубом. Кроме того, в "Зените" играют сразу пять аргентинцев, и это обстоятельство может повлиять на выбор руководства клуба.У себя на родине Бьелса работал с клубами "Ньюэллз Олд Бойз" и "Велес Сарсфилд", а также в сборной Аргентины. У Бьелсы также богатый опыт работы в Европе. Он тренировал испанские "Эспаньол" и "Атлетик", французские "Марсель", "Лилль" и итальянский "Лацио".