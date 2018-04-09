Ударно встретили Пасху жители и гости афинского района Неос-Козмос, улицы которого в ночь на 8 апреля напоминали мир времен постапокалипсиса. Секрет кроется в самодельных петардах и коктейлях Молотова, которые активно используются во время праздничных гуляний.

Ударно встретили Пасху жители и гости афинского района Неос-Козмос, улицы которого в ночь на 8 апреля напоминали мир из фантастических фильмов. Секрет кроется в самодельных петардах и коктейлях Молотова, которые активно используются во время праздничных гуляний.Основное действо началось после того, как в церкви Вознесения прозвучала фраза "Христос воскрес", — под звон колоколов на пустынные шоссе и мост полетели фейерверки, петарды и коктейли Молотова."Метатели" были в капюшонах и перчатках, зрители же последовали призывам местных властей и располагались на безопасном расстоянии от "огненной арены".Участники торжества уже заявили, что нынешнее "бомбическое представление" было самым ярким за последнее десятилетие.Действие, по уверениям зрителей, действительно было захватывающим и чрезвычайно громким, так что сторонний наблюдатель с легкостью мог подумать, что оказался на войне.Местные власти отмечают, что взрывная встреча Пасхи год от года привлекает все больше туристов, причем в последнее время среди них встречаются и иностранцы.