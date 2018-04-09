В своей вступительной речи начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов подчеркнул, что следствие играет большую роль в борьбе с преступностью...

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов принял участие в мероприятии, посвященном 55-летию образования следственных подразделений в структуре органов внутренних дел.На торжественном мероприятии присутствовали помощник Министра внутренних дел РФ, член Коллегии МВД России, председатель Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник внутренней службы Иван Федорович Шилов, заместитель прокурора города Москвы Юрий Катасонов, заместители начальника ГУ МВД России по г. Москве, а также более 200 сотрудников следственного управления московского гарнизона полиции.В своей вступительной речи начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов подчеркнул, что следствие играет большую роль в борьбе с преступностью и укреплении законности и правопорядка в государстве.«Работа следователя - это деятельность, объединяющая в себе труд всех служб. Деятельность следователя – это результат, который аккумулирует усилия органов внутренних дел, направленные на защиту законных прав и интересов граждан. Высокое звание следователя было заработано десятилетиями, тяжелой и кропотливой работой людей, стоявших у истоков службы», - подчеркнул Олег Баранов.Начальник Главка также отметил, что следственный аппарат ГУ МВД России по г. Москве самый многочисленный в России. В активе столичного следствия расследование резонансных преступлений, изобличение преступных групп и преступных сообществ, возмещение материального ущерба, который исчисляется миллиардами рублей.«Задачи, поставленные перед сотрудниками следствия, реализовываются в трудных условиях, однако ваша компетентность и глубокие знания, позволяют сокращать риски в повседневной процессуальной деятельности. За более чем полувековой период на счету следственных органов внутренних дел столицы тысячи раскрытых преступлений от экономических до дорожно-транспортных», - отметила заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник ГСУ генерал-лейтенант полиции Наталья Агафьева.В завершение мероприятия более 20 сотрудников, добившихся высоких результатов в служебной деятельности, были удостоены ведомственных наград и медалей.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве