Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил нового руководителя УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Игоря Зиновьева...

В торжественной обстановке начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему и личному составу столичной полиции нового руководителя УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Игоря Зиновьева.Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 года № 143 на должность начальника Управления внутренних дел по Центральному административному округу Главного управления МВД России по г. Москве назначен генерал-майор полиции Игорь Викторович Зиновьев.Игорь Викторович Зиновьев родился в 1964 году в городе Москве. С мая 1983 по май 1985 года проходил службу в Вооруженных силах СССР. В сентябре 1985 года приступил на обучение в Высшую школу милиции МВД СССР. После успешного окончания вуза в августе 1989 года направлен на дальнейшее прохождение службы в ГУВД города Москвы, где был назначен на должность оперуполномоченного Московского уголовного розыска. В уголовном розыске проходил службу на разных должностях, в последствии был назначен руководителем ОУР УВД по ЗАО г. Москвы, где дослужился до заместителя УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве – начальника криминальной милиции. В декабре 2011 года возглавил УВД по САО города Москвы. С января по октябрь 2016 года замещал должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве - начальника Управления уголовного розыска. В октябре 2016 года возглавил УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, которое по результатам служебной деятельности за 2017 год заняло первое место среди окружных Управлений столичной полиции.Неоднократно поощрялся руководством МВД России и Главным управлением МВД России по г. Москве. Указами Президента Российской Федерации награжден орденом Почета и медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.«На всех этапах службы Игорь Викторович зарекомендовал себя грамотным, профессиональным, принципиальным руководителем. Обладает хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом», - отметил начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, вручая новое служебное удостоверение Игорю Зиновьеву.В завершение мероприятия назначенный руководитель УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Игорь Зиновьев поблагодарил руководство главка за оказанное доверие.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве