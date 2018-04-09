Отец Ольги Бузовой поделился в Сети компроматом на своих дочерей. От собственных обнаженных снимков стало неловко даже привыкшей ко всему звезде Дома-2.

Отец Ольги Бузовой поделился в Сети компроматом на своих дочерей. От собственных обнаженных снимков стало неловкодаже привыкшей ко всему звезде "Дома-2".Игорь Бузов опубликовал всвоем Instagram несколько архивных фотографий, на которых запечатлены Ольга, ее сестра Аня и их отец. Взрослеющие девчушки позируюттолько в шортах.Мужчина подписал под фото: "Вот мои лапушки – Оля, Анюта.Сейчас пойдем на какой-то атракцион, где все крутится – пол, потолок... гудит,трясется. Полная потеря пространственной ориентации. Ору: "Дочки,держитесь!" Я, что-то там грохнулся на пол, а дочкам понравилось. Оля,Аня, помните эту хохму? И потом дальше пошли кататься на каруселях.Не, я пас. Любите своихдетей. От этого все".Публикация вызвала жаркую дискуссиюв комментариях. Некоторые посчитали неприличным в таком относительно взросломвозрасте ходить топлес и набросились на Игоря Бузова с критикой. "Они голенькие? (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кошмар еще и выставлять такое... Папа то сам в футболке а на девочек футболки не одеть? Имже не 2 года?", "Они что голые верхняя одежда нету что ли, не поняла я что то?",– писали возмущенные пользователи Сети.Другие, наоборот, воспринялиэту нелепую откровенность с юмором и встали на защиту главы семейства. "Хaxaxaкакими же смешными бывают порой фото из детства, "в то время нормальнобыло и без топика! (у самой полно таких фоток), это сейчас в 5 лет уже вкупальниках раздельных). Очень крутая фото!", "Груди нет же ! У детей в этомвозрасте нет такого понятия как стыд , на море редко бываете? Не видели разветам девочек лет 6 топлес?" "у Бузовой ничего не меняется, сейчас тоже водних трусах ходит а что постыдного?", – смеялись в комментариях поклонники.Такая откровенность родителя шокировала даже самуОльгу Бузову. Она обратилась к родственнику: "Папа, а где мой топик". Начто тут же получила ответ родителя: "ну недосмотрели не додумали".