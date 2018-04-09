Отец Ольги Бузовой поделился в Сети компроматом на своих дочерей. От собственных обнаженных снимков стало неловко
даже привыкшей ко всему звезде Дома-2.
Отец Ольги Бузовой поделился в Сети компроматом на своих дочерей. От собственных обнаженных снимков стало неловко
даже привыкшей ко всему звезде "Дома-2".
Игорь Бузов опубликовал в
своем Instagram несколько архивных фотографий, на которых запечатлены Ольга, ее сестра Аня и их отец. Взрослеющие девчушки позируют
только в шортах.
Мужчина подписал под фото: "Вот мои лапушки – Оля, Анюта.
Сейчас пойдем на какой-то атракцион, где все крутится – пол, потолок... гудит,
трясется. Полная потеря пространственной ориентации. Ору: "Дочки,
держитесь!" Я, что-то там грохнулся на пол, а дочкам понравилось. Оля,
Аня, помните эту хохму? И потом дальше пошли кататься на каруселях.
Не, я пас. Любите своих
детей. От этого все".
Публикация вызвала жаркую дискуссию
в комментариях. Некоторые посчитали неприличным в таком относительно взрослом
возрасте ходить топлес и набросились на Игоря Бузова с критикой. "Они голенькие? (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кошмар еще и выставлять такое... Папа то сам в футболке а на девочек футболки не одеть? Им
же не 2 года?", "Они что голые верхняя одежда нету что ли, не поняла я что то?",
– писали возмущенные пользователи Сети.
Другие, наоборот, восприняли
эту нелепую откровенность с юмором и встали на защиту главы семейства. "Хaxaxa
какими же смешными бывают порой фото из детства, "в то время нормально
было и без топика! (у самой полно таких фоток), это сейчас в 5 лет уже в
купальниках раздельных). Очень крутая фото!", "Груди нет же ! У детей в этом
возрасте нет такого понятия как стыд , на море редко бываете? Не видели разве
там девочек лет 6 топлес?" "у Бузовой ничего не меняется, сейчас тоже в
одних трусах ходит а что постыдного?", – смеялись в комментариях поклонники.
Такая откровенность родителя шокировала даже саму
Ольгу Бузову. Она обратилась к родственнику: "Папа, а где мой топик". На
что тут же получила ответ родителя: "ну не
досмотрели не додумали".