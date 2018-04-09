На Московской бирже наблюдается мощнейший обвал. Рубль стремительно дешевеет, акции российских компаний падают в цене. Причина – новые американские санкции.

На Московской бирже наблюдается мощнейший обвал. Рубльстремительно дешевеет, акции российских компаний падают в цене. Причина – новыеамериканские санкции.Акции российских компаний, принадлежащих лица, попавшим вновый санкционный список США, стремительно падают в цене. "Русал" ОлегаДерипаски потерял в цене половину, упали акции ВТБ и "Мечела".Интересно, что после заявления вице-премьера Аркадия Дворковичао том, что правительство окажет государственную помощь теряющим в цене компаниям,акции продолжили дешеветь с удвоенной силой. Индексы РТС обвалились на 11,5%,Московской биржи – почти на 10%. Эксперты говорят – еще не вечер, падениепродолжится.Новые санкции Минфина США подразумевают, что инвесторы,работающие в американской юрисдикции, должны в течение месяца избавиться отактивов и акций, связанных с санкционными компаниями. Похоже, что держателиценных бумаг начали массово продавать их именно сегодня.Помимо акций российских компаний, дешевеет и национальнаявалюта – рубль просел с начала торгов почти на 3%. Евро торгуется на уровне 73рубля 34 копеки, доллар приблизился к 60 рублям (данные на 14:30 МСК)."Это новое явление, итребуется время, чтобы понять размер реального ущерба и выработать шаги помаксимально возможному исправлению ситуации. Недавно, всего несколько днейназад, эти санкции применены в отношении наших компаний, поэтому сейчасзанимаемся анализом", – так отреагировали на падение финансового рынка вКремле. Life приводит слова пресс-секретаря президентаДмитрия Пескова.В пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о введении санкций в отношении семи российскихбизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих, а также против однойкомпании по торговле оружием и связанного с ней банка. В пресс-релизеотмечалось, что данные санкции вводятся по итогам обнародованного в январе 2018года так называемого "кремлевского доклада".Подсанкции, в частности, попали бизнесмены и госуправленцы Олег Дирипаска, АлексейМиллер, Андрей Костин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов.