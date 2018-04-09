На Московской бирже наблюдается мощнейший обвал. Рубль
стремительно дешевеет, акции российских компаний падают в цене. Причина – новые
американские санкции.
На Московской бирже наблюдается мощнейший обвал. Рубль
стремительно дешевеет, акции российских компаний падают в цене. Причина – новые
американские санкции.
Акции российских компаний, принадлежащих лица, попавшим в
новый санкционный список США, стремительно падают в цене. "Русал" Олега
Дерипаски потерял в цене половину, упали акции ВТБ и "Мечела".
Интересно, что после заявления вице-премьера Аркадия Дворковича
о том, что правительство окажет государственную помощь теряющим в цене компаниям,
акции продолжили дешеветь с удвоенной силой. Индексы РТС обвалились на 11,5%,
Московской биржи – почти на 10%. Эксперты говорят – еще не вечер, падение
продолжится.
Новые санкции Минфина США подразумевают, что инвесторы,
работающие в американской юрисдикции, должны в течение месяца избавиться от
активов и акций, связанных с санкционными компаниями. Похоже, что держатели
ценных бумаг начали массово продавать их именно сегодня.
Помимо акций российских компаний, дешевеет и национальная
валюта – рубль просел с начала торгов почти на 3%. Евро торгуется на уровне 73
рубля 34 копеки, доллар приблизился к 60 рублям (данные на 14:30 МСК).
"Это новое явление, и
требуется время, чтобы понять размер реального ущерба и выработать шаги по
максимально возможному исправлению ситуации. Недавно, всего несколько дней
назад, эти санкции применены в отношении наших компаний, поэтому сейчас
занимаемся анализом", – так отреагировали на падение финансового рынка в
Кремле. Life приводит слова пресс-секретаря президента
Дмитрия Пескова.
В пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о введении санкций в отношении семи российских
бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих, а также против одной
компании по торговле оружием и связанного с ней банка. В пресс-релизе
отмечалось, что данные санкции вводятся по итогам обнародованного в январе 2018
года так называемого "кремлевского доклада".
Под
санкции, в частности, попали бизнесмены и госуправленцы Олег Дирипаска, Алексей
Миллер, Андрей Костин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов.