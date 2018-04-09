Нездоровый ажиотаж наблюдается в пунктах обмена валюты.
Россияне скупают не только привычные доллары США и евро, но и более
экзотические денежные единицы.
Нездоровый ажиотаж наблюдается в пунктах обмена валюты.
Россияне скупают не только привычные доллары США и евро, но и более
экзотические денежные единицы.
Паника на бирже и резкое повышение курсов иностранной валюты
не могла не отразиться на настроениях россиян. В пунктах обмена – ажиотаж: как
рассказывают очевидцы, спрос на доллары и евро растет не по дням, а по часам.
Не обошли вниманием запасливые граждане и денежные единицы
других стран – чем не преминули воспользоваться банки. Так, в одном из крупных кредитных
учреждений в Москве еще в 15:00 за один британский фунт просили 84,4 рубля. Но,
не прошло и двух часов, как цену взвинтили до 88 рублей.
На фоне всех финансовых потрясений контрастом смотрятся
данные последнего опроса ВЦИОМ. Социологи выяснили, что россияне ожидали роста
курса доллара – но, тем не менее, отдавали предпочтение российской валюте.
По данным ВЦИОМ, в национальной валюте хранят свои
сбережения 68% россиян – это на 16 процентных пунктов больше, чем в 2015 году. При
этом доля тех, кто делает накопления в долларах, за три года сократилась с 7%
до 5%, в евро – с 4% до 3%. Опрошенные выразили доверие рублю – несмотря на то,
что сами же прогнозировали его ослабление. По мнению респондентов, через три
месяца за доллар будут давать 61 рубль, а через год – 64 рубля.
Причина нынешних финансовых потрясений – новый пакет
санкций, о введении которых объявил 6 апреля Минфин США. В список попали семь
российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих, а также компания
по торговле оружием и связанный с ней банк. В американском перечне, в
частности, бизнесмены и госуправленцы Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Андрей
Костин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов.
В итоге в понедельник на Московской бирже наблюдается обвал.
РУСАЛ Олега Дерипаски потерял в цене половину, упали акции ВТБ и
"Мечела". Рубль просел с начала торгов почти на 3%. Евро торгуется на
уровне 73 рубля 34 копейки, доллар приблизился к 60 рублям.
При этом эксперты заверяют, что падение рубля продлится недолго. По мнению финансовых аналитиков, рынок постепенно восстановится после шока новых американских санкций.