Нездоровый ажиотаж наблюдается в пунктах обмена валюты. Россияне скупают не только привычные доллары США и евро, но и более экзотические денежные единицы.

Нездоровый ажиотаж наблюдается в пунктах обмена валюты.Россияне скупают не только привычные доллары США и евро, но и болееэкзотические денежные единицы.Паника на бирже и резкое повышение курсов иностранной валютыне могла не отразиться на настроениях россиян. В пунктах обмена – ажиотаж: какрассказывают очевидцы, спрос на доллары и евро растет не по дням, а по часам.Не обошли вниманием запасливые граждане и денежные единицыдругих стран – чем не преминули воспользоваться банки. Так, в одном из крупных кредитныхучреждений в Москве еще в 15:00 за один британский фунт просили 84,4 рубля. Но,не прошло и двух часов, как цену взвинтили до 88 рублей.На фоне всех финансовых потрясений контрастом смотрятсяданные последнего опроса ВЦИОМ. Социологи выяснили, что россияне ожидали ростакурса доллара – но, тем не менее, отдавали предпочтение российской валюте.По данным ВЦИОМ, в национальной валюте хранят своисбережения 68% россиян – это на 16 процентных пунктов больше, чем в 2015 году. Приэтом доля тех, кто делает накопления в долларах, за три года сократилась с 7%до 5%, в евро – с 4% до 3%. Опрошенные выразили доверие рублю – несмотря на то,что сами же прогнозировали его ослабление. По мнению респондентов, через тримесяца за доллар будут давать 61 рубль, а через год – 64 рубля.Причина нынешних финансовых потрясений – новый пакетсанкций, о введении которых объявил 6 апреля Минфин США. В список попали семьроссийских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих, а также компанияпо торговле оружием и связанный с ней банк. В американском перечне, вчастности, бизнесмены и госуправленцы Олег Дерипаска, Алексей Миллер, АндрейКостин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов.В итоге в понедельник на Московской бирже наблюдается обвал.РУСАЛ Олега Дерипаски потерял в цене половину, упали акции ВТБ и"Мечела". Рубль просел с начала торгов почти на 3%. Евро торгуется науровне 73 рубля 34 копейки, доллар приблизился к 60 рублям.При этом эксперты заверяют, что падение рубля продлится недолго. По мнению финансовых аналитиков, рынок постепенно восстановится после шока новых американских санкций.