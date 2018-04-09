В Кремле обеспокоены ударом израильской авиации по сирийской авиабазе в Хомсе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию.

В Кремле обеспокоены ударом, нанесенным израильской авиацией по сирийской авиабазе в Хомсе."Безусловно, это является поводом для нашей обеспокоенности, и по соответствующим каналам общение с израильской стороной ведется", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию.Отвечая на уточняющий вопрос, были ли у российского президента Владимира Путина контакты с властями Израиля, представитель Кремля ответил, что подобных контактов не было.Массированный ракетный удар был нанесен по авиабазе в сирийской авиабазе "Тифор" в провинции Хомс был нанесен ночью 9 апреля."Два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому", — сообщили в Минобороны России.Пять из восьми ракет сирийские ПВО смогли уничтожить, три ракеты взорвались в западной части аэродрома. По данным местных СМИ, погибли 14 военных, в том числе несколько иранских советников, есть раненые. Российских военных среди них нет.