Певица Наргиз Закирова в ярости от выходок сотрудников Первого канала. Она
устала от хамского отношения телевизионщиков.
Певица Наргиз Закирова в ярости от выходок сотрудников Первого канала. Она
устала от хамского отношения телевизионщиков.
В своем Instagram–аккаунте звезда опубликовала огромный
пост, в котором жалуется на эмоциональный ад, который ей устроили работники "главной
кнопки страны". Исполнительница отметила, что раньше не хотела выносить сор из
избы, но ее терпение лопнуло.
Артистка очень разочарована из-за того, что ее не позвали на передачу
"Сегодня вечером", посвященную проекту "Голос". "Гостями были все участники с 2014го
по 2017 год. Победители, полуфиналисты, члены жюри... Вообщем абсолютно все,
кто был и есть, причастны к этому проекту. Моему удивлению не было предела, что
на этот эфир, я не была приглашена. И в течении всей программы, мое имя, не
было упомянуто ни одного раза. Будто меня и вовсе там не было. В сердце
защемило, было очень больно и обидно (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала оскорбленная Наргиз.
Артистка уверяет, что она не заслужила этот "игнор" со
стороны Первого. Также она добавила, что всегда очень дружелюбно относилась к
журналистам канала. По уверению Наргиз, она, несмотря на плотный график, всегда
старалась найти время для того, чтобы пообщаться с редакторами, придти на
передачу или дать интервью.
Также певице не нравится, что журналисты постоянно донимают
ее родственников. "Я получаю телефонный звонок от своей мамы, где она буквально
вопит о том, что ей просто оборвали все телефоны, названивая по 3-4 раза в
день, в любое время суток, (а в NY, часовые пояса, рознятся достаточно ощутимо)
редакторы первого канала, с просьбой "срочно разыскать" Наргиз", – поделилась
артистка.
Добавим, что широкую известность в нашей стране Наргиз Закирова получила после участия в телевизионном
проекте Первого канала "Голос". Певица дошла до финала и заняла второе место, значительно уступив Сергею Волчкову.