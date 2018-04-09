Певица Наргиз Закирова в ярости от выходок сотрудников Первого канала. Она устала от хамского отношения телевизионщиков.

Певица Наргиз Закирова в ярости от выходок сотрудников Первого канала. Онаустала от хамского отношения телевизионщиков.В своем Instagram–аккаунте звезда опубликовала огромныйпост, в котором жалуется на эмоциональный ад, который ей устроили работники "главнойкнопки страны". Исполнительница отметила, что раньше не хотела выносить сор изизбы, но ее терпение лопнуло.Артистка очень разочарована из-за того, что ее не позвали на передачу"Сегодня вечером", посвященную проекту "Голос". "Гостями были все участники с 2014гопо 2017 год. Победители, полуфиналисты, члены жюри... Вообщем абсолютно все,кто был и есть, причастны к этому проекту. Моему удивлению не было предела, чтона этот эфир, я не была приглашена. И в течении всей программы, мое имя, небыло упомянуто ни одного раза. Будто меня и вовсе там не было. В сердцезащемило, было очень больно и обидно (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала оскорбленная Наргиз.Артистка уверяет, что она не заслужила этот "игнор" состороны Первого. Также она добавила, что всегда очень дружелюбно относилась кжурналистам канала. По уверению Наргиз, она, несмотря на плотный график, всегдастаралась найти время для того, чтобы пообщаться с редакторами, придти напередачу или дать интервью.Также певице не нравится, что журналисты постоянно донимаютее родственников. "Я получаю телефонный звонок от своей мамы, где она буквальновопит о том, что ей просто оборвали все телефоны, названивая по 3-4 раза вдень, в любое время суток, (а в NY, часовые пояса, рознятся достаточно ощутимо)редакторы первого канала, с просьбой "срочно разыскать" Наргиз", – поделиласьартистка.Добавим, что широкую известность в нашей стране Наргиз Закирова получила после участия в телевизионномпроекте Первого канала "Голос". Певица дошла до финала и заняла второе место, значительно уступив Сергею Волчкову.