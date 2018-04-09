Открытое письмо премьер-министру Великобритании обнародовала Виктория Скрипаль. Племянница бывшего британского шпиона просит Терезу Мэй выдать ей британскую визу и взывает к человеческим чувствам политика.

Открытое письмо премьер-министру Великобритании обнародовалаВиктория Скрипаль. Племянница бывшего британского шпиона просит Терезу Мэйвыдать ей британскую визу и взывает к человеческим чувствам политика.Свое послание британскому премьеру Виктория Скрипальзачитала в эфире Первого канала. Племянница экс-сотрудника ГРУ подчеркнула, чтовсе происходящее вокруг ее родственников – не просто политический скандал, окотором кричат все СМИ. В эпицентре событий – живые люди."Это наша семья, которой сейчас очень нужно бытьвместе. Мы хотим увидеть близких и поддержать друг друга. Ведь это простоечеловеческое желание – в сложную минуту быть рядом с тем, кого любишь. Уверена,что это желание понятно и вам", – написала Виктория в своем обращении кТерезе Мэй.В письме автор подробно рассказывает, что пришлось пережитьродственникам Скрипаля, пока Виктория собирала документы, которые затребовалопосольство Великобритании. Ей пришлось ездить между Москвой и Ярославлем, чтобысобрать дополнительные бумаги. Потребовалась доверенность, из-за чего пришлосьрассказать историю об отравлении Сергея Скрипаля его 90-летней матери – до техпор ее ограждали от этой информации, опасаясь за здоровье пожилой женщины.Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери 4 марта. Несмотря на отсутствие доказательств и до оглашения промежуточных итогов расследования Лондон набросился с обвинениями на Москву.Тем временем стало известно, что власти города Солсбери планируют снести дом, в котором жили Скрипаль и его дочь. По мнению руководства города, разрушить дом Скрипалей более эффективно, чем обследовать его в поисках следов отравляющего вещества. По этой же причине в Солсбери снесут ресторан, который посетили Сергей и Юлия перед отравлением. Эксперыт считают, что Лондон просто уничтожает улики.Виктория Скриппаль в своем письме выражает надежду, что бюрократические уловки не смогутразделить ее с близкими. Она обещает собрать все недостающие документы. Ипризывает Великобританию и лично премьера пересмотреть решение об отказе в визе,принятое дипведомством ранее.