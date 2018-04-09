Сергей Скрипаль никогда не хотел жить в Америке. Об этом рассказала его племянница Виктория. Виктория Скрипаль считает плохой идеей переезд Сергея и Юлии Скрипаль в США, поскольку там они никогда не будут в безопасности.

Сергей Скрипаль никогда не хотел жить в Америке. Об этом рассказала его племянница Виктория. Виктория Скрипаль считает плохой идеей переезд Сергея и Юлии Скрипаль в США, поскольку там они никогда не будут в безопасности.При этом Виктория не может сказать, будет ли для них безопасно в России или в Великобритании, сообщает "Интерфакс"."Самое небезопасное место — это Америка. Вот куда-куда, но в Америку Сергей Викторович никогда не хотел, потому что он всегда был их идеологическим противником. Вся семья никогда не хотела жить в Америке", — подчеркнула Виктория Скрипаль.США, по мнению Виктории Скрипаль, ни для кого не являются безопасным местом из-за высокого уровня агрессии и преступности.9 апреля 2018 года Виктория Скрипаль собиралась прилететь в Лондон, чтобы навестить своих выздоравливающих родственников. Однако МИД Великобритании визу россиянке на въезд не дал.Сотрудники британской MI6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ. Они обсуждали, в какую страну лучше переселить Скрипалей для обеспечения их безопасность. Скрипалям предлагают поменять фамилии и имена. В качестве убежищ для них рассматриваются США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.4 марта 2018 года Скрипали были найдены без сознания на скамейке у торгового центре в британском городе Солсбери. В критическом состоянии они были доставлены в госпиталь. У них заподозрили отравление неизвестным веществом.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в британском парламенте заявила о том, что бывший полковник ГРУ и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок". При этом она добавила, что "Новичок" был разработан в России. В Москве отвергли обвинения в разработке ядов, а также в покушении на жизнь и здоровье Скрипалей.А дальше британская версия отравления начала давать сбой за сбоем. При этом ситуация стала развиваться так, словно Лондон стремительно уничтожает все вещественные доказательства: сносит здания, где были Скрипали в день отравления, и даже кремирует их домашних животных, которые, если отравление произошло в доме, были бы самыми первыми жертвами и свидетелями преступления. Однако две свинки в запертом доме погибли от голода и обезвоживания, а кота усыпили, а затем кремировали.