Авиабаза Т-4, расположенная на востоке сирийской провинции Хомс, подверглась ракетному удару. Сообщается, что военный объект был атакован несколькими ракетами типа Томагавк.
Авиабаза Т-4, расположенная на востоке сирийской провинции Хомс, подверглась ракетному удару. Сообщается, что военный объект был атакован несколькими ракетами типа "Томагавк".
Атаковавшие сирийский военный объект ракеты летели со Средиземного моря через территорию Ливана и были сбиты системой противо-воздушной обороны. По данным сирийской прессы, в результате атаки несколько человек погибли, также есть и раненые. Точное число жертв и пострадавших на данный момент не сообщается, пишет .
В США заявили, что не имеют отношения к удару по Сирии, передает . В Пентагоне уже прокомментировали сообщения об инциденте. Представитель ведомства заявил, что министерство обороны в курсе сообщений об ударах, но ничего подтвердить не может.
Арабский спутниковый телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что в момент ракетного удара по особо важному военному объекту в небе были израильские самолеты. Армия Израиля комментировать появившуюся информацию отказалась. Ранее сирийские информационные агентства рассказывали о вероятности, что объект был атакован силами США. Всего, по существующим данным, всего было сбито восемь ракет.
Напомним, 7 апреля Госдепартамент США заявил о том, что сирийская армия применила химическое оружие в Восточной Гуте и возложил ответственность за случившееся на Россию. Министерство обороны России отвергает все обвинения и говорит о том, что химическая атака не производилась. В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэлm Макрон договорились об общей позиции по возможной химатаке.