Авиабаза Т-4, расположенная на востоке сирийской провинции Хомс, подверглась ракетному удару. Сообщается, что военный объект был атакован несколькими ракетами типа Томагавк.

Авиабаза Т-4, расположенная на востоке сирийской провинции Хомс, подверглась ракетному удару. Сообщается, что военный объект был атакован несколькими ракетами типа "Томагавк".Атаковавшие сирийский военный объект ракеты летели со Средиземного моря через территорию Ливана и были сбиты системой противо-воздушной обороны. По данным сирийской прессы, в результате атаки несколько человек погибли, также есть и раненые. Точное число жертв и пострадавших на данный момент не сообщается, пишет .В США заявили, что не имеют отношения к удару по Сирии, передает . В Пентагоне уже прокомментировали сообщения об инциденте. Представитель ведомства заявил, что министерство обороны в курсе сообщений об ударах, но ничего подтвердить не может.Арабский спутниковый телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что в момент ракетного удара по особо важному военному объекту в небе были израильские самолеты. Армия Израиля комментировать появившуюся информацию отказалась. Ранее сирийские информационные агентства рассказывали о вероятности, что объект был атакован силами США. Всего, по существующим данным, всего было сбито восемь ракет.Напомним, 7 апреля Госдепартамент США заявил о том, что сирийская армия применила химическое оружие в Восточной Гуте и возложил ответственность за случившееся на Россию. Министерство обороны России отвергает все обвинения и говорит о том, что химическая атака не производилась. В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэлm Макрон договорились об общей позиции по возможной химатаке.