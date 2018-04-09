Скандально известный депутат
Верховной Рады Олег Ляшко, которого давно подозревают в нетрадиционной
сексуальной ориентации, сообщил о намерении жениться. Связать свою жизнь узами законного
брака он решил со своей подругой жизни и матери его уже взрослого ребенка Роситой Сайранен.
Скандально известный депутат
Верховной Рады Олег Ляшко, которого давно подозревают в нетрадиционной
сексуальной ориентации, сообщил о намерении жениться. Связать свою жизнь узами законного
брака он решил со своей подругой жизни и матери его уже взрослого ребенка Роситой Сайранен.
Ляшко собрался в ЗАГС в июне. Он отметил, что его
избранница давно ждала этого момента.
"Я хочу сказать, что мы 2 июня идем с Роситой
расписываться… У нас уже ребенок скоро расписываться будет, а мы только
надумали. 20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел еще 20 лет подумать, но
Росита не дала", – цитирует депутата украинское издание "Вести".
В
Сети с иронией отнеслись к словам радикала, столько лет думавшего, стоит ли делать предложение
женщине. "Чего только под выборы не придумают", – пишут пользователи.
Отметим, что слухи о
нетрадиционной ориентации Олега Ляшко ходят не первый год. Так, в январе
прошлого года депутат отправился на отдых в Таиланд в компании своего
заместителя и друга Юрия Сухина. Почему, Ляшко решил лететь на
"остров плотских утех" в компании друга, неизвестно.
Ранее, в феврале 2015 года геем
депутата назвала его сестра. Еще раньше в Сети всплывало видео, где он признавался, что имел сексуальные отношения с
мужчиной по имени Боря. Однако все обвинения лидер радикалов категорически
отвергает.
Обсуждениями обрастает и богатство Олега Ляшко. Известно,
что он задекларировал доходы за 2017 год в размере 20,6 миллионов гривен
(около 780 тысяч долларов.). Сумма его доходов оказалась больше заработка
президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.