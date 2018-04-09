Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко, которого давно подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил о намерении жениться. Связать свою жизнь узами законного брака он решил со своей подругой жизни и матери его уже взрослого ребенка Роситой Сайранен.

Скандально известный депутатВерховной Рады Олег Ляшко, которого давно подозревают в нетрадиционнойсексуальной ориентации, сообщил о намерении жениться. Связать свою жизнь узами законногобрака он решил со своей подругой жизни и матери его уже взрослого ребенка Роситой Сайранен.Ляшко собрался в ЗАГС в июне. Он отметил, что егоизбранница давно ждала этого момента."Я хочу сказать, что мы 2 июня идем с Роситойрасписываться… У нас уже ребенок скоро расписываться будет, а мы тольконадумали. 20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел еще 20 лет подумать, ноРосита не дала", – цитирует депутата украинское издание "Вести".Сети с иронией отнеслись к словам радикала, столько лет думавшего, стоит ли делать предложениеженщине. "Чего только под выборы не придумают", – пишут пользователи.Отметим, что слухи онетрадиционной ориентации Олега Ляшко ходят не первый год. Так, в январепрошлого года депутат отправился на отдых в Таиланд в компании своегозаместителя и друга Юрия Сухина. Почему, Ляшко решил лететь на"остров плотских утех" в компании друга, неизвестно.Ранее, в феврале 2015 года геемдепутата назвала его сестра. Еще раньше в Сети всплывало видео, где он признавался, что имел сексуальные отношения смужчиной по имени Боря. Однако все обвинения лидер радикалов категорическиотвергает.Обсуждениями обрастает и богатство Олега Ляшко. Известно,что он задекларировал доходы за 2017 год в размере 20,6 миллионов гривен(около 780 тысяч долларов.). Сумма его доходов оказалась больше заработкапрезидента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.