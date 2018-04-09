В процессе бесед ребята посмотрели тематический фильм, в основу сюжета которого лег рассказ о судьбе подростка, употреблявшего опасные вещества...

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018» инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних Отделов МВД России по районам САО г. Москвы провели для школьников профилактические уроки.Полицейские рассказали учащимся столичных школ о таком опасном заболевании, как наркомания, влиянии на организм ребенка наркотических средств и психотропных веществ, а также об ответственности за незаконный оборот наркотиков.В процессе бесед ребята посмотрели тематический фильм, в основу сюжета которого лег рассказ о судьбе подростка, употреблявшего опасные вещества. Школьники в ходе просмотра киноленты наблюдали за деградацией главного героя, происходящей по вине наркотиков, и стали свидетелями пагубного воздействия на личность человека.Фильм никого не оставил равнодушным. Большинство ребят озвучили свою точку зрения против употребления любых наркотиков, а это, по словам сотрудников полиции, даст им возможность создать счастливые и здоровые семьи и реализовать себя как личность.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29