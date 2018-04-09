При проведении мероприятий нарушений общественного порядка и угроз общественной безопасности не допущено.

7 и 8 апреля на территории 160 населенных пунктов Владимирской области обеспечивалась охрана общественного порядка и безопасность при проведении 281 мероприятия, посвященного празднованию Светлого Христова Воскресения – Пасхи. Всего в мероприятиях приняло участие более более 75 тысяч жителей и гостей Владимирской области.В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан на территории Владимирской области задействовалось 1007 сотрудников органов внутренних дел и 248 единиц служебного транспорта, 78 сотрудников Росгвардии, 172 народных дружинника, 58 сотрудников частных охранных организаций и 34 представителя казачества. Сотрудники ДПС обеспечили безопасность дорожного движения на улицах города.При проведении мероприятий нарушений общественного порядка и угроз общественной безопасности не допущено.