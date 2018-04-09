Двое приезжих, являясь работниками компании, в одном из филиалов организации на Вагоноремонтной улице загрузили почтовые отправления в свой автомобиль и попытались на нем скрыться...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Дмитровскому району задержали бывших работников почтовой компании, подозреваемых в покушении на кражу почтовых отправлений», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Как выяснили оперативники, двое приезжих, являясь работниками компании, в одном из филиалов организации на Вагоноремонтной улице загрузили почтовые отправления в свой автомобиль и попытались на нем скрыться. Своим действиями злоумышленники привлекли внимание работника службы безопасности, который незамедлительно обратился в полицию. Похищенные 20 посылок и бандеролей изъяты.Следствием ОМВД России по Дмитровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29