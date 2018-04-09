Народная артистка СССР Эдита Пьеха прокомментировала слухи о том, что она брошена на произвол судьбы и нуждается в лекарствах. Певица заявила, что не чувствует себя одинокой и не обижена на родственников.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха прокомментировала слухи отом, что она брошена на произвол судьбы и нуждается в лекарствах. Певицазаявила, что не чувствует себя одинокой и не обижена на родственников."Ох... Призываю не верить этому. Мне действительно позвонилжурналист с телеканала и даже поинтересовался, всего ли мне хватает. Ну, я ипопросила его, если ему не будет сложно, по пути захватить для меня упаковкусамых простых таблеток, которые продаются в каждой аптеке... А потом я отдалаему деньги. Вот, собственно, и вся история", – пояснила звезда.Также Эдита Станиславовна отметила, что не считает, что родственникипокинули ее. "В тот день все мои близкие были очень заняты. Но я ничего страшногов этом не вижу. Как самочувствие? Пока не идеальное, кашель все не проходит. Ножить буду", – цитирует певицу .Напомним, ранее в Сети распространялись сплетни о том, чтожурналисты федерального телеканала были вынуждены ехать к артистке с целымпакетом лекарств, так как никто из близких не смог найти пары часов для помощизнаменитой родственнице.О том, что народную артистку госпитализировали сталоизвестно 4 апреля 2018 года. По словам певицы, медики диагностировали у неесезонное обострение бронхита.Интересно, что лежит певица в отделении кардиологии. По еесловам, в больнице просто нет отделения для пациентов с хроническим бронхитом,поэтому туда ее и отправили. Как писали Dni.Ru, в больнице Петербурга, кудабыла доставлена артистка, не нашлось VIP-палаты, поэтому она лежит вместе собычными гражданами.