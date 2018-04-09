Народная артистка СССР Эдита Пьеха прокомментировала слухи о
том, что она брошена на произвол судьбы и нуждается в лекарствах. Певица
заявила, что не чувствует себя одинокой и не обижена на родственников.
Народная артистка СССР Эдита Пьеха прокомментировала слухи о
том, что она брошена на произвол судьбы и нуждается в лекарствах. Певица
заявила, что не чувствует себя одинокой и не обижена на родственников.
"Ох... Призываю не верить этому. Мне действительно позвонил
журналист с телеканала и даже поинтересовался, всего ли мне хватает. Ну, я и
попросила его, если ему не будет сложно, по пути захватить для меня упаковку
самых простых таблеток, которые продаются в каждой аптеке... А потом я отдала
ему деньги. Вот, собственно, и вся история", – пояснила звезда.
Также Эдита Станиславовна отметила, что не считает, что родственники
покинули ее. "В тот день все мои близкие были очень заняты. Но я ничего страшного
в этом не вижу. Как самочувствие? Пока не идеальное, кашель все не проходит. Но
жить буду", – цитирует певицу .
Напомним, ранее в Сети распространялись сплетни о том, что
журналисты федерального телеканала были вынуждены ехать к артистке с целым
пакетом лекарств, так как никто из близких не смог найти пары часов для помощи
знаменитой родственнице.
О том, что народную артистку госпитализировали стало
известно 4 апреля 2018 года. По словам певицы, медики диагностировали у нее
сезонное обострение бронхита.
Интересно, что лежит певица в отделении кардиологии. По ее
словам, в больнице просто нет отделения для пациентов с хроническим бронхитом,
поэтому туда ее и отправили. Как писали Dni.Ru, в больнице Петербурга, куда
была доставлена артистка, не нашлось VIP-палаты, поэтому она лежит вместе с
обычными гражданами.