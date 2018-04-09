Петр Порошенко
снова рекламирует транзитный газопровод, который идет по территории Украины.
Президент настаивает, что его модернизация для Европы будет намного выгоднее,
чем вложения в Северный поток – 2.
Петр Порошенко
снова рекламирует транзитный газопровод, который идет по территории Украины.
Президент настаивает, что его модернизация для Европы будет намного выгоднее,
чем вложения в "Северный поток – 2".
Чего только не
сделаешь для того, чтобы не остаться у разбитого корыта. Украинский президент переживает
насчет совместного российско-европейского проекта "Северный поток –
2", который активно поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры других стран ЕС.
Еще бы, как
только он заработает на полную мощность, потребность в украинской трубе сразу
же отпадет и Киев тут же останется без платы за транзит российского газа в
страны Старого Света. Именно поэтому Порошенко в очередной раз завел старую
пластинку: он заявил, что модернизация украинского транзитного газопровода
будет дешевле, чем строительство второго "Северного потока".
По его словам,
проходящий по дну Балтики газопровод выглядит политической взяткой за
лояльность к России, передает РБК. "Немецкие политики и компании должны помнить
о том, что "Северный поток – 2" это исключительно политической проект, который
финансирует Россия. Простите за грубые слова, но "Северный поток-2" это
политическая взятка за лояльность России, цель которой экономическая и
энергетическая блокада Украины и нанесение ей большого ущерба", – заявил президент.
Он уверен в
том, что новый газопровод не имеет под собой экономически оправданного
основания. Странно, но, видимо, Порошенко не слышит или не хочет слышать слова
поддержки в адрес масштабного проекта, звучащие сразу из нескольких европейских
столиц.
Ранее глава
"Газпрома" Алексей Миллер (основного оператора газопровода) заявил ,что ввод в
эксплуатацию Северного и Турецкого потоков приведет к снижению транзита газа
через Украины в десять раз. В конце
марта Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало все
разрешения на строительство газопровода "Северный поток – 2" в исключительной
немецкой экономической зоне.