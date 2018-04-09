Петр Порошенко снова рекламирует транзитный газопровод, который идет по территории Украины. Президент настаивает, что его модернизация для Европы будет намного выгоднее, чем вложения в Северный поток – 2.

Петр Порошенкоснова рекламирует транзитный газопровод, который идет по территории Украины.Президент настаивает, что его модернизация для Европы будет намного выгоднее,чем вложения в "Северный поток – 2".Чего только несделаешь для того, чтобы не остаться у разбитого корыта. Украинский президент переживаетнасчет совместного российско-европейского проекта "Северный поток –2", который активно поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры других стран ЕС.Еще бы, кактолько он заработает на полную мощность, потребность в украинской трубе сразуже отпадет и Киев тут же останется без платы за транзит российского газа встраны Старого Света. Именно поэтому Порошенко в очередной раз завел старуюпластинку: он заявил, что модернизация украинского транзитного газопроводабудет дешевле, чем строительство второго "Северного потока".По его словам,проходящий по дну Балтики газопровод выглядит политической взяткой залояльность к России, передает РБК. "Немецкие политики и компании должны помнитьо том, что "Северный поток – 2" это исключительно политической проект, которыйфинансирует Россия. Простите за грубые слова, но "Северный поток-2" этополитическая взятка за лояльность России, цель которой экономическая иэнергетическая блокада Украины и нанесение ей большого ущерба", – заявил президент.Он уверен втом, что новый газопровод не имеет под собой экономически оправданногооснования. Странно, но, видимо, Порошенко не слышит или не хочет слышать словаподдержки в адрес масштабного проекта, звучащие сразу из нескольких европейскихстолиц.Ранее глава"Газпрома" Алексей Миллер (основного оператора газопровода) заявил ,что ввод вэксплуатацию Северного и Турецкого потоков приведет к снижению транзита газачерез Украины в десять раз. В концемарта Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало всеразрешения на строительство газопровода "Северный поток – 2" в исключительнойнемецкой экономической зоне.