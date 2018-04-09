Певица Виктория Дайнеко после развода с Дмитрием Клейманом начала себя эпатажно вести. Так, на одном из последних концертов артистка появилась в крайне откровенном наряде.

Певица Виктория Дайнеко после развода с ДмитриемКлейманом начала себя эпатажно вести. Так, на одном из последних концертов артисткапоявилась в крайне откровенном наряде.Девушка облачилась в объемнуюярко-красную рубашку до талии. Но при этом забыла одеть юбку. Ееисполнительница решила заменить короткими шортами, которые, по мнениюпоклонников, больше похожи на спортивные трусы.Под них Виктория наделачерные колготки со стразами. Дополнила этот вызывающий ансамбль Дайнеко ботильонамина огромном каблуке. Снимок звезда выложила на своей страничке в Instagram.У поклонниковэкстравагантный образ знаменитости не вызвал осуждения. Напротив, они восхитилисьпрекрасной фигурой и блинными ногами Виктории. Однако нашлись и критики,отметившие, что все же не стоило забывать юбку дома. Или выбрать шортыподлиннее.Некоторые заявили, чтотакой лук скоро станет новым трендом. И в этом они могут оказаться правы, ведьподобная мода пришла в Россию с Запада.Как писали Dni.Ru, сейчас певица хочет поскорее забыть неудачный брак и житьсчастливо, но уже как свободная женщина. Ранее Дмитрий Клейман далинтервью, в котором признался, что решился на развод, не стерпев униженийсупруги.В свою очередьВиктория призналась, что "защищала себя и свою дочь от домашнего ипсихологического насилия". Ей пришлось расстаться с супругом, потому чтоон, якобы, поднимал на нее руку.