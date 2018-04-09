В кварталах города Солсбери, который был оцеплен полицейскими для расследования дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечается резкий рост числа крыс. На территорию не пускают даже сотрудников служб по борьбе с вредителями.

В кварталах города Солсбери, который был оцеплен полицейскими для расследования дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечается резкий рост числа крыс. На территорию не пускают даже сотрудников служб по борьбе с вредителями.Грызуны осмелели из-за того, что в оцепленных кварталах их некому отпугнуть, отмечают городские власти.Особенно неблагополучной признана местность, прилегающая к пабу "Милл", который Скрипали посетили незадолго до отравления, передает издание Daily Mail.Между тем, британские правоохранители заявили, что расследование инцидента в Солсбери может занять месяцы и попросила местных жителей быть готовыми к тому, что оцепление еще долго не снимут. Более того, местные власти планируют огородить места, где Скрипали побывали перед отравлением, трехметровыми заборами.Ранее сообщалось, что бывший русский шпион находится в сознании и может говорить. В самое ближайшее время полиция уже сможет опросить его. Отмечается, что Скрипаль больше не находится в критическом состоянии и хорошо реагирует на лечение.Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке около торгового центра. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Москва отвергает все обвинения и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.