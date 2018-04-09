Президентский совет Международной шахматной федерации (FIDE) обратился к главе организации Кирсану Илюмжинову потребовал от него немедленно уйти в отставку. Такое решение свет принял в связи с тем, что Илюмжинов находится под санкциями министерства финансов США. Об этом сообщила пресс-служба FIDE.

Президентский совет Международной шахматной федерации (FIDE) обратился к главе организации Кирсану Илюмжинову потребовал от него немедленно уйти в отставку. Такое решение свет принял в связи с тем, что Илюмжинов находится под санкциями министерства финансов США. Об этом сообщила пресс-служба FIDE.Заседание совета проходило 7-8 апреля в Минске. Указанное решение было принято 14 голосами "за", один член совета выступил против. Ранее в FIDE заявили, что швейцарский банк UBS планирует закрыть счета федерации из-за санкций США в отношении Илюмжинова. Из-за этого у организации могут возникнуть серьезные финансовые проблемы.Также вице-президент FIDE Георгиос Макропулос объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы организации, - сообщает. Отмечается, что в ходе заседания к Макропулосу обратилось большинство членов совета с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборах, которые пройдут 3 октября 2018 года в Батуми. Ранее сообщалось, что в президенты FIDE собираются баллотироваться 12-й чемпион мира Анатолий Карпов и Илюмжинов, который возглавляет федерацию с ноября 1995 года.Однако Илюмжинов не намерен уходить в отставку, несмотря на призыв президентского совета ФИДЕ."Решение президентского совета ФИДЕ является абсолютно политическим и не имеющим никакого отношения к шахматам", - заявил Илюмжинов ""."Призыв президентского совета ко мне с требованием уйти в отставку основывается на безосновательных санкциях, введенных против меня Минфином США в 2015 году", - сказал глава ФИДЕ."Ни в какую отставку я не собираюсь. Более того, в сентябре этого года я буду вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ", - заявил Илюмжинов.Илюмжинов был включен в санкционный список минфином США в конце 2015 года за материальную помощь и действия в интересах правительства Сирии. Из-за этого он временно передал юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности FIDE, своему заместителю - Макропулосу. 6 апреля 2017 года Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации, но позднее на внеочередном заседании президентского совета FIDE отозвал свое заявление. В октябре исполком FIDE единогласно утвердил полную передачу полномочий главы организации Макропулосу.