Сотрудница сгоревшего кемеровского ТЦ Зимняя вишня, 23-летняя Анастасия Семахина помогала вывести из здания гостей. По словам девушки, после трагедии она стала изгоем.

Сотрудница сгоревшего кемеровского ТЦ "Зимняявишня", 23-летняя Анастасия Семахина помогала вывести из здания гостей. Пословам девушки, после трагедии она стала изгоем.При пожаре кемеровчанка сама чуть не погибла. Эвакуируядетей, она начала терять сознание. У нее сгорели все документыи многие вещи. Но то, что ей сейчас больше всего хочется – это уехатьиз города. По словам Анастасии, ей невыносимо жить в атмосфере горя икаждый день проезжать мимо „Зимней вишни“.Семахина рассказала о жизни послестрашного пожара. Девушка уверяет, что после случившегося в больницеее "особо не лечили"."Когда выписали, не выдали ни выписки,ни больничного листа. Я поинтересовалась у врача, что делать,если станет плохо. Она бросила: „С чего тебе плохо станет?“и отправила меня домой", – цитирует АнастасиюВскоре девушка почувствовала себя хуже и отправиласьв поликлинику.Но и там от нее постарались поскорее отделаться. Заведующая,к которой Семахину отвел терапевт, решила отправитьее в стационар, однако свободное место оказалось тольков психиатрической лечебнице. "У меня совсем земля из-под ног ушла.Я ведь пришла к врачам с температурой, а они меняв психушку надумали упечь", – вспоминает сотрудница "Зимней вишни".Анастасия считает, что врачи посчитали, что она свихнулась и решилискинуть с себя ответственность. Девушка написала отказ и уехала домой.Кроме того, Семахина рассказала об управляющей торговымцентром Надежды Судденок. По словам сотрудницы ТЦ, начальница придираласьк работникам, но не считала нужным разбираться в причинах ЧП, которыекогда-либо случались в "Зимней вишне".Напомним, пожар в ТЦ случился 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.