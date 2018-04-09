Сотрудница сгоревшего кемеровского ТЦ Зимняя
вишня, 23-летняя Анастасия Семахина помогала вывести из здания гостей. По
словам девушки, после трагедии она стала изгоем.
Сотрудница сгоревшего кемеровского ТЦ "Зимняя
вишня", 23-летняя Анастасия Семахина помогала вывести из здания гостей. По
словам девушки, после трагедии она стала изгоем.
При пожаре кемеровчанка сама чуть не погибла. Эвакуируя
детей, она начала терять сознание. У нее сгорели все документы
и многие вещи. Но то, что ей сейчас больше всего хочется – это уехать
из города. По словам Анастасии, ей невыносимо жить в атмосфере горя и
каждый день проезжать мимо „Зимней вишни“.
Семахина рассказала о жизни после
страшного пожара. Девушка уверяет, что после случившегося в больнице
ее "особо не лечили".
"Когда выписали, не выдали ни выписки,
ни больничного листа. Я поинтересовалась у врача, что делать,
если станет плохо. Она бросила: „С чего тебе плохо станет?“
и отправила меня домой", – цитирует АнастасиюВскоре девушка почувствовала себя хуже и отправилась
в поликлинику.
Но и там от нее постарались поскорее отделаться. Заведующая,
к которой Семахину отвел терапевт, решила отправить
ее в стационар, однако свободное место оказалось только
в психиатрической лечебнице. "У меня совсем земля из-под ног ушла.
Я ведь пришла к врачам с температурой, а они меня
в психушку надумали упечь", – вспоминает сотрудница "Зимней вишни".
Анастасия считает, что врачи посчитали, что она свихнулась и решили
скинуть с себя ответственность. Девушка написала отказ и уехала домой.
Кроме того, Семахина рассказала об управляющей торговым
центром Надежды Судденок. По словам сотрудницы ТЦ, начальница придиралась
к работникам, но не считала нужным разбираться в причинах ЧП, которые
когда-либо случались в "Зимней вишне".
Напомним, пожар в ТЦ случился 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.