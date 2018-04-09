54-летний актер Рассел Кроу устроил распродажу уникального реквизита, который был задействован в съемках популярных фильмов Гладиатор, Хозяин морей и других. Звезде понадобились деньги, чтобы окончательно урегулировать вопрос с разводом.

54-летний актер Рассел Кроу устроил распродажу уникального реквизита, который был задействован в съемках популярных фильмов "Гладиатор", "Хозяин морей" и других. Звезде понадобились деньги, чтобы окончательно урегулировать вопрос с разводом, сообщает Reuters.Кроу выставил на продажу около 200 костюмов и вещей. Среди них оказались окаменевший череп динозавра, золотые часы, наручники и колесница из "Гладиатора", которая ранее принадлежала Леонардо Ди Каприо.На продаже ценного реквизита Кроу заработал 2,8 миллиона долларов. По словам актера, значительная часть из них пойдет на покрытие расходов по разводу с бывшей женой австралийца Даниэль Спенсер. Пара разошлась в 2012 году, прожив вместе девять лет."Я жду, что бракоразводный процесс завершится одновременно с аукционом. Мы с Даниэль воспитываем двух сыновей, ниакой драмы между нами нет. В том числе, денежной", — заявил Кроу.У актера и его бывшей жены два сына — 11-летний Теннисон и 14-летний Чарльз.