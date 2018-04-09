В Москве началась экологическая акция по раздельному сбору мусора. В течение двух недель волонтеры будут собирать у горожан вторсырье и отправлять его на переработку. Впервые к акции подключились школы и вузы. Как все организовано?

В Москве началась экологическая акция по раздельному сбору мусора. В течение двух недель волонтеры будут собирать у горожан вторсырье и отправлять его на переработку. Впервые к акции подключились школы и вузы. Как все организовано?Оргтехника, бумага, пластик, металл и стекло: то, что можно переработать и использовать в дальнейшем, сегодня собирали на Арбате в рамках ежегодной акции "Разделяй и используй".Акция проходит уже в шестой раз. Если изначально пункты приема организовывали на улицах Москвы, то в последние два года к селективному сбору мусора подключились образовательные учреждения.— У меня тут бумага, пластик.— Тетрадки, да, коробки всякие — из-под "Лего", из-под игрушек разных, из-под яиц."Мы каждый год приходим сюда и все время участвуем в этой акции по раздельному сбору мусора. Поэтому ребята пока по пакетам сложили — у кого пластик, у кого бумага, у кого стекло, кто батарейки принес", — говорит преподаватель школы №1231 имени В. Д. Поленова Ольга Петровская.В течение двух недель такие пункты сбора будут работать в 50 школах, 10 вузах и 10 торговых центрах. В последних — по выходным, в образовательных учреждениях — по будням.Для школьников это и игра, и полезная привычка. Параллельно с акцией проходит конкурс: образовательные учреждения, которые соберут больше всего мусора, получат призы."Когда в первый раз в 2014 году мы проводили эту акцию, мы собрали всего лишь две тонны отходов. А уже в прошлом году, в 2017-м, москвичами, школьниками, студентами было собрано более 33 тонны отходов", — рассказал заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Сергей Мельников.Надо отметить, что сдать мусор с так называемой полезной фракцией можно не только в рамках акции "Разделяй и используй". В Москве на постоянной основе работают более 1000 пунктов приема вторсырья.После сбора и сортировки мусор распределят по перерабатывающим заводам. Бумагу, картон и стекло отправят в Подольск, оргтехнику — в Лобню, пластик — в Тверь, а металл — в Санкт-Петербург.