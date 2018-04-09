Все большую популярность
приобретают десерты без выпечки. Торты, печенье, кексы и пирожные на основе
орехов и сухофруктов по вкусу не уступают привычным бисквитам, а пользы в них в
разы больше. И если вы следите за своим питанием, исключили продукты,
содержащие сахар и глютен, ограничиваете употребление жиров и молочных
продуктов, сырые десерты – это то, что надо.
Все большую популярность
приобретают десерты без выпечки. Торты, печенье, кексы и пирожные на основе
орехов и сухофруктов по вкусу не уступают привычным бисквитам, а пользы в них в
разы больше. И если вы следите за своим питанием, исключили продукты,
содержащие сахар и глютен, ограничиваете употребление жиров и молочных
продуктов, "сырые" десерты – это то, что надо.
Ингредиенты: 1 чашка грецких
орехов, 1 чашка миндаля (не обжаренного), 1 чашка фиников, 200 граммов кешью (не
обжаренного), полстакана воды, 1 ст. л. кленового сиропа, 3 ст. л. лимонного
сока, 1 ч. л. ванилина, 1 ст. л. кокосового масла, 1 чашка замороженной малины.
Способ приготовления
Смешиваем в блендере грецкие
орехи, миндаль и финики, предварительно убрав из фиников косточки. Полученную
массу выкладываем в разъемную форму на пергамент. Равномерно распределяем и
придавливаем ко дну формы рукой.
Кешью заранее заливаем водой на 4
часа или даже на ночь. Сливаем воду и измельчаем орехи в блендере на максимальной
скорости, чтобы масса получилась однородной. Добавляем воду, кленовый сироп,
лимонный сок, ванилин, кокосовое масло и малину. Взбиваем до густой однородной
консистенции. Выкладываем крем на основание торта, разравниваем и ставим в
холодильник на 3 часа.