Все большую популярность приобретают десерты без выпечки. Торты, печенье, кексы и пирожные на основе орехов и сухофруктов по вкусу не уступают привычным бисквитам, а пользы в них в разы больше. И если вы следите за своим питанием, исключили продукты, содержащие сахар и глютен, ограничиваете употребление жиров и молочных продуктов, сырые десерты – это то, что надо.

Все большую популярностьприобретают десерты без выпечки. Торты, печенье, кексы и пирожные на основеорехов и сухофруктов по вкусу не уступают привычным бисквитам, а пользы в них вразы больше. И если вы следите за своим питанием, исключили продукты,содержащие сахар и глютен, ограничиваете употребление жиров и молочныхпродуктов, "сырые" десерты – это то, что надо.Ингредиенты: 1 чашка грецкихорехов, 1 чашка миндаля (не обжаренного), 1 чашка фиников, 200 граммов кешью (необжаренного), полстакана воды, 1 ст. л. кленового сиропа, 3 ст. л. лимонногосока, 1 ч. л. ванилина, 1 ст. л. кокосового масла, 1 чашка замороженной малины.Способ приготовленияСмешиваем в блендере грецкиеорехи, миндаль и финики, предварительно убрав из фиников косточки. Полученнуюмассу выкладываем в разъемную форму на пергамент. Равномерно распределяем ипридавливаем ко дну формы рукой.Кешью заранее заливаем водой на 4часа или даже на ночь. Сливаем воду и измельчаем орехи в блендере на максимальнойскорости, чтобы масса получилась однородной. Добавляем воду, кленовый сироп,лимонный сок, ванилин, кокосовое масло и малину. Взбиваем до густой однороднойконсистенции. Выкладываем крем на основание торта, разравниваем и ставим вхолодильник на 3 часа.