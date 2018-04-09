Музыкант Эдуард Выграновский, более известный под псевдонимом Скруджи, попал в аварию на своей родине – Украине. Артист серьезно покалечился.

Музыкант ЭдуардВыграновский, более известный под псевдонимом Скруджи, попал в аварию на своей родине – Украине. Артист серьезнопокалечился.Автор треков"РукаЛицо", "Монтана" и "Взрыв в темноте" разбился на своем новеньком мотоцикле Kawasaki Z750. 25-летний рэперполучил открытый перелом руки.Артист российского музыкального лейбла Black Star уже перенесчетыре операции, а впереди ему предстоит еще пятая, передает Telegram-канал Super. Концерты Скруджи решено перенести, а занятия по боксу,которыми он занимается, отложить на неопределенный срок.Творчество рэпера – это мрачный андерграунд, музыка подворотени улиц. Эдуард не любит давать интервью. Детство музыканта не былорадостным: отец ушел от матери, оставив ее с двумя детьми (у Эдуарда естьстарший на 1,5 года брат). Рэпом он увлекся в 15 лет, вдохновившись творчествомWaka Flocka Flamе и Lil Jon. В юности парень подружился с рэпером Zippo и, поего словам, ездил с ним в гастрольный тур.Известно, что Эдуард рано начал работать. Он был продавцом,мерчендайзером, рабочим на стройке и трудился на лесопилке в Польше.В 2017 году рэпер выпустил трек "Гоголь. Начало".Песня вошла в официальный саундтрек фильма с аналогичным названием.