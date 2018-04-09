Музыкант Эдуард
Выграновский, более известный под псевдонимом Скруджи, попал в аварию на своей родине – Украине. Артист серьезно
покалечился.
Музыкант Эдуард
Выграновский, более известный под псевдонимом Скруджи, попал в аварию на своей родине – Украине. Артист серьезно
покалечился.
Автор треков
"РукаЛицо", "Монтана" и "Взрыв в темноте" разбился на своем новеньком мотоцикле Kawasaki Z750. 25-летний рэпер
получил открытый перелом руки.
Артист российского музыкального лейбла Black Star уже перенес
четыре операции, а впереди ему предстоит еще пятая, передает Telegram-канал Super. Концерты Скруджи решено перенести, а занятия по боксу,
которыми он занимается, отложить на неопределенный срок.
Творчество рэпера – это мрачный андерграунд, музыка подворотен
и улиц. Эдуард не любит давать интервью. Детство музыканта не было
радостным: отец ушел от матери, оставив ее с двумя детьми (у Эдуарда есть
старший на 1,5 года брат). Рэпом он увлекся в 15 лет, вдохновившись творчеством
Waka Flocka Flamе и Lil Jon. В юности парень подружился с рэпером Zippo и, по
его словам, ездил с ним в гастрольный тур.
Известно, что Эдуард рано начал работать. Он был продавцом,
мерчендайзером, рабочим на стройке и трудился на лесопилке в Польше.
В 2017 году рэпер выпустил трек "Гоголь. Начало".
Песня вошла в официальный саундтрек фильма с аналогичным названием.