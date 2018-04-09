Визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Иран лишний раз показал, что Тегеран занимает высокую позицию в списке партнеров Москвы. Отношения наших стран поступательно развиваются, Россия и Иран выходят на новые горизонты сотрудничества.

Визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Иран лишний раз показал, что Тегеранзанимает высокую позицию в списке партнеров Москвы. Отношения наших странпоступательно развиваются, Россия и Иран выходят на новые горизонтысотрудничества.Председателя Госдумы встречали в Тегеране на самом высоком уровне. Вовремя беседы с президентом Ирана Хасаном Роухани было отмечено, что отношенияМосквы и Тегерана развиваются поступательно. "Рад, что наши отношенияразвиваются с каждым годом. Отношения между нашими правительствами оченьблизкие. – Уверен, что между нашими парламентами сложились такие жеотношения", – сказал президент Ирана.Вячеслав Володин также провел беседу с главой Меджлиса Ирана Али Лариджани. Законодателиобеих стран уточнили параметры взаимодействия: было решено, что для развитияторгово-экономического сотрудничества в постоянном контакте будут парламентскиепрофильные комитеты. Для этого в Тегеране был подписан соответствующий регламентмежпарламентской комиссии.Средиее задач – наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействияв таких сферах, как атомная энергетика, железные дороги, сельское хозяйство, атакже строительство инфраструктуры на Каспии. Комиссия будет собиратьсякак в Иране, так и в российских регионах. Следующее ее заседание может пройти вВолгограде.Пословам главы Меджлиса Ирана АлиЛариджани, Россия и Иран сотрудничают в области торговли, борьбы снаркотиками. Создание комиссии позволит продолжать работать по этимнаправлениям в рамках комитетов парламентов. При этом планируется усилитьсотрудничество частного бизнеса обеих стран.ВячеславВолодин отметил, что отношения между Россией и Ираном динамично развиваются вомногом благодаря тому, что президенты двух стран заложили для этого хорошуюоснову.Подписавсоглашение, мы переходим на новый уровень взаимоотношений, который предполагаетреализацию конкретных проектов.По словамспикера, задача парламентариев – обеспечить законодательную реализацию договоренностей,достигнутых главам государств. В первую очередь нужны новые форматы, которыепозволят лучше понимать друг друга и сотрудничать в области безопасности,противодействия терроризму. Ключевым вопросом, считаетВячеслав Володин, является экономическое взаимодействие.Следующимпунктом повестки дня важного визита стал Российско-иранский деловой форум. Всоставе российской делегации на нем были три председателя заксобраний регионов, которыеграничат с Каспийским морем, представители госкорпорации "Росатом", компании"РЖД", главы других бизнес-структур, чиновники из министерств и ведомств,которые отвечают за сотрудничество с Ираном.Открываявстречу, Вячеслав Володин отметил, что на ней есть возможность обсудитьинициативы, наладить деловые контакты, наметить перспективные проекты. "Одна изглавных задач – содействие развитию торгово-экономических отношений, и созданиероссийско-иранской комиссии по сотрудничеству – очень важный шаг в этомнаправлении", – подчеркнул спикер Госдумы. Эта комиссия укрепит взаимодействиекак законодателей, так и бизнеса.Сейчасна долю Ирана приходится всего 0,4% внешнеторгового оборота России,республика находится на шестом месте среди торговых партнеров нашей страны.Между Москвой и Тегераном реализуется ряд проектов в области мирногоиспользования атомной энергии, в электроэнергетике, машиностроении,межбанковской сфере.Намнельзя ограничиваться реализацией уже имеющихся крупных инфраструктурныхпроектов, нужно развивать отношения, продвигаясь в регионы.По словам Володина, сотрудничество между Россиейи Ираном содержит большой потенциал, который до конца не реализован. Например,в случае реализации новых нефтегазовых проектов объем российских инвестиций виранскую экономику может исчисляться миллиардами долларов.Также спикерГосдумы сообщил, что Евразийский экономическийсоюз (ЕАЭС) и Иран завершают подготовку соглашения о создании зоны свободнойторговли. Володин отметил рольмежбанковского взаимодействия в активизации торгово-экономическогосотрудничества."Организация взаимного приема платежных карт, финансовогосопровождения совместных проектов, взаиморасчетов в рублях – приоритетнаязадача в этой работе", – добавил Володин и напомнил, что существенная долявзаиморасчетов между Россией и Ираном уже приходится на российские рубли."Решение финансовых и банковских вопросов особенно важно, когда мыговорим о торгово-экономическом сотрудничестве между субъектами России ипровинциями Ирана. Бизнесменам из регионов в отсутствие прямого межбанковскоговзаимодействия приходится преодолевать дополнительные трудности в реализациипроектов", – пояснил спикер.Он добавил, что участие российских компаний в нефтегазовых проектах вИране может принести миллиарды долларов инвестиций в экономику этой страны.В заключение своей речи, Володинконстатировал, что сотрудничество между Россией и Ираном имеет большой, но покане раскрытый инвестиционный потенциал. "Яркий пример этому – планыроссийских компаний по участию в развитии нефтегазового сектора Ирана", -отметил он.