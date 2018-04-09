ОМВД России по району Нагатино-Садовники разыскивает пропавшего без вести Колесникова Александра Викторовича, 1975 года рождения...

ОМВД России по району Нагатино-Садовники разыскивает пропавшего без вести Колесникова Александра Викторовича, 1975 года рождения, жителя г. Москвы, о местонахождение которого неизвестно с 3 апреля 2018 года.Приметы: славянской народности, на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, нормального телосложения, волосы темно русые.Был одет: куртка зимняя темно-синего цвета, брюки темно-зеленые, ботинки черные, рюкзак черный.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22