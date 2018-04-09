ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.Москве разыскивает пропавшего без вести Королева Антона Игоревича, 1979 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.Москве разыскивает пропавшего без вести Королева Антона Игоревича, 1979 года рождения, жителя города Москвы, который 14.06.2012 года ушел с работы по адресу: улица Малышева, д.20 и до настоящего времени его местонахождение не известно.Приметы: на вид 37-40 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, глаза светлые, волосы светлые короткие.Был одет: пиджак серого цвета, рубашка оранжевого цвета, брюки серого цвета, ботинки черного цвета.Особые приметы: крупная родинка на правой щеке.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8(495) 709-10-00;8(495) 709-26-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов-112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18