УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Левашову Кристину Павловну 07.07.2000 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Левашову Кристину Павловну 07.07.2000 года рождения, уроженку г. Москвы. Девушка ушла из дома 5 апреля 2018 г. по адресу г. Московский и с тех пор ее местонахождение неизвестно.Приметы: рост 160 см, волосы светло-русые, глаза серо-голубые, худощавого телосложения.Была одета: серая куртка, темно-серые легинсы, желтые кроссовки.Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемых, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 841-80-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79